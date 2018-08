Birgi, Aliblue Malta annuncia i rimborsi. Antonella: "Non abbiamo ricevuto nulla"

25/08/2018 18:45:00

I passeggeri di Aliblue Malta, che hanno avuto cancellato il volo Trapani-Cagliari del 1 giugno scorso, aspettano ancora i rimborsi. La piccola compagnia aerea qualche giorno prima di Ferragosto con una comunicazione sul proprio sito ha spiegato i motivi dell'annullamento e ringraziando i passeggeri per la comprensione e rinnovando le scuse, li ha invitati ad utilizzare esclusivamente l'indirizzo email support@alibluemalta.com per qualunque comunicazione. Annuncio sì, rimborso no.

In realtà, in realtà, le cose stanno diversamente, ancora non ci sarebbe stato nessun rimborso, secondo quanto riferisce Antonella, una passeggera che già il mese scorso ci aveva inviato la sua segnalazione relativamente al mancato rimborso dei soldi spesi per i biglietti non utilizzati.

"Volevo aggiornarvi sulla situazione dei rimborsi da parte della compagnia aerea Aliblue Malta - scrive Antonella - per la cancellazione dei voli Trapani-Cagliari. La compagnia ha annunciato che stanno arrivando i rimborsi, ma noi passeggeri non abbiamo avuto alcuna notizia in merito. Io personalmente non ricevo mail da parte della compagnia da metà Luglio. Spero che i ministri coinvolti- conclude - riescano a far restituire i soldi spesi".