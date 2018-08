Salemi, vigili del fuoco senza tregua. Crolla una casa, evitato incendio a Vita

27/08/2018 06:00:00

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Salemi non conoscono tregua. Dopo il crollo di una casa avvenuto sabato, sono stati allertati nelle prime ore di domenica per l'incendio di una macchina a Vita. Nella mattinata di sabato erano intervenuti per il crollo di un'abitazione.

L'allarme era scattato verso le sei del mattino circa. Dopo il tempo necessario, i vigili del fuoco volontari di Salemi si trovavano già al km 30,900 della statale 188, che da Salemi conduce a Marsala. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno constatato il crollo di una vecchia abitazione di cui una parte muro si era riversata sulla sede stradale, costituendo un grave pericolo per la circolazione delle automobili. Sono stati prontamente rimossi i detriti di maggiore dimensioni per mettere in sicurezza la viabilità. Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della Stazione di Salemi.

Oggi alle 4:30 di domenica mattina i vigili del fuoco volontari di Salemi sono stati allertati per un incendio di un'autovettura. L'allarme era scattato nel vicino paese di Vita, e precisamente sul Viale Valle del Belice a causa di un incendio di un'autovettura Panda. L'auto che si trovava all'interno di un giardinetto e' stata interamente divorata dalle fiamme. Ma il pericolo incombente minacciava una seconda autovettura Fiat Punto. Fortunatamente veniva subito tirata fuori dal cancelletto grazie alla prontezza di riflessi di alcuni passanti. L'utilizzo immediato di estintori ha impedito che la Punto venisse attaccata dalle fiamme.

Ma i Vigili del fuoco comunque hanno impedito che la palazzina a pianterreno e quelle adiacenti venissero aggredite dalle fiamme evitando anche la perdita di gas di tubi. Anche questa volta sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo, grazie ai quali sono stati mobilitati i tecnici della società del gas per chiudere la condotta. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Ancora una volta si deve all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco Volontari di Salemi la immediata messa in sicurezza della zona interessata, evitando conseguenze più disastrose.

Franco Lo Re