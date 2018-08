Birgi. Finalmente il bando per i voli Ã¨ pronto. VerrÃ  pubblicato venerdÃ¬

28/08/2018 16:08:00

Arriva il bando per l’Aeroporto di Birgi. Venerdì prossimo, infatti, la procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aerostazione civile “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi ai sensi del D.L.GS.50/2016, verrà ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. In sostanza si tratta di quel famoso piano di "co-marketing" che serve per trovare, e pagare, un vettore per effettuare i voli da e per l'aeroporto di Trapani-Birgi. E proprio venerdì il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, nella qualità di coordinatore dell’accordo di co-marketing per l’Aeroporto, illustrerà alla stampa questo bando tanto atteso che è stato redatto congiuntamente dal personale del settore Attività produttive del Comune di Marsala, coordinato dall’avvocato Giuseppe Fazio; dai tecnici dell’Airgest e dai componenti della Cuc di Comiso. Alla conferenza ci saranno anche altri sindaci della provincia, deputati e i componenti dell'Airgest.

Il primo bando era stato vinto dalla Ryanair, che da quasi dieci anni operava su Birgi, ma un ricorso al Tar di Alitalia e l'accogliemento dello stesso da parte dei giudici amministrativi ha fatto ripartire tutto da zero. In più c'è stato un grosso stallo politico ed economico che ha fatto perdere la stagione estiva, con l'aeroporto ridotto a pochi voli. Adesso si spera che questo bando sia quello che ci vuole per portare al territorio quel flusso di passeggeri a cui era abituato.