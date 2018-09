Marettimo, #MoveMarettimo, un appuntamento imperdibile per gli amanti del Fitness

02/09/2018 19:00:00

Un appuntamento nuovo ed imperdibile per gli amanti del Fitness è #MoveMarettimo che si svolgerà dal 7 al 9 settembre 2018 nella suggestiva cornice dell'isola di Marettimo, in Sicilia, che, per l’occasione, si trasformerà in una palestra a cielo aperto e sul mare.

Marettimo, un paradiso naturalistico per eccellenza. Hiera per gli antichi, l'isola sacra, la più estrema e incontaminata dell’arcipelago delle Egadi. L'imponenza dell'isola che emerge da acque cristalline, i fondali mozzafiato, natura, il tutto immerso in secoli di storia.

La manifestazione, alla sua prima edizione, vuole regalare a tutti i partecipanti una due giorni all'insegna dello sport, del divertimento e del fitness.

Tanti gli appuntamenti per tenersi in forma con la possibilità di partecipare alle discipline che vanno dal funzionale, al Silent dance fitness, fino al reggaeton e allo yoga flex.

L’evento è organizzato dal Trapani Yacht Club in collaborazione con l’associazione turistica “Incoming Marettimo”, con il patrocinio del Comune di Favignana.

“Lo sport – dice il sindaco Giuseppe Pagoto – è, come sappiamo, uno strumento fondamentale di rilancio sociale, e una grossa opportunità di promozione territoriale. L’obiettivo della nostra Amministrazione, e di quest’evento, è quello di sostenere i valori dello sport coniugandoli con le bellezze naturalistiche della più lontana e incontaminata delle nostre isole. Non esiste cornice migliore di Marettimo per coniugare, in modo integrato, un momento di benessere e relax con la natura”.

La campagna social - Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti, una volta giunti a Marettimo, a scattare foto con i propri smartphone e condividerle sui social con l’hastag #movemarettimo.

Tutte le lezioni saranno gratuite.

Per informazioni sui soggiorni e sulla manifestazione: movemarettimo@gmail.com