Paceco, al via a Nubia la X edizione di “Rosso Aglio e Bianco Sale”: natura, tradizione...

04/09/2018 18:05:00

Tradizione, natura e gastronomia sono al centro della rassegna “Rosso Aglio e Bianco Sale”, che ormai da 10 anni celebra l’antico mestiere del salinaio e le produzioni tipiche del sale marino e l’aglio rosso di Nubia, nella splendida area della Riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco.

Una manifestazione unica, quest’anno in programma sabato 8 e domenica 9 settembre, all'insegna della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico della via del sale, nello splendido scenario della riserva naturale, dove il sale viene raccolto ancora oggi con metodi tradizionali e preziose specie vegetali ed animali come gli eleganti fenicotteri rosa, affollano le vasche delle saline insieme a tante altre varietà migratorie e nidificanti.

Sarà possibile visitare alcuni dei luoghi più interessanti per fauna e flora dell'oasi WWF. Da non perdere la suggestiva raccolta del sale al tramonto, con i canti dei salinai, che si svolgerà ogni giorno con inizio al tramonto e chiusura in notturna. La celebrazione di un mestiere antico secoli, ma tutt'oggi praticato, che rappresenta un elemento inconfondibile della costa occidentale siciliana, da Trapani a Marsala, patrimonio della cultura locale da preservare e valorizzare.

Presso il Museo del Sale di Nubia verrà allestito il villaggio gastronomico, con prodotti tipici e il mercato dei sapori a km zero. Su tutti, due prodotti d'eccellenza della Sicilia occidentale: il sale marino di Trapani e l'aglio rosso di Nubia.

Fra le novità di questa decima edizione anche i laboratori di aquiloni per i bambini, a cura del “Festival Internazionale degli Aquiloni”. Inoltre è previsto un servizio bus - navetta da Trapani a cura di “Trapani Tourism Service” e verranno predisposte alcune corse speciali del “Trenino delle saline”.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Paceco in collaborazione con l'associazione “Trapani Welcome”, la Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco – WWF, il Festival Internazionale degli Aquiloni, l'Associazione “Saline e Natura”, il consorzio Aglio Rosso di Nubia, il centro di Cultura gastronomica “Nuara”, il Museo del Sale di Nubia, la Trattoria del Sale. Per informazioni e per prenotare le visite guidate è possibile contattare il numero 340 2427212 o visitare il sito: www.rossoaglio.it.



Programma:

Sabato 8 settembre

Ore 10 - Visita guidata gratuita alla Riserva delle Saline di Trapani e Paceco (a cura del personale della Riserva).

Raduno centro visite WWF Maria Stella (SP21 Trapani-Marsala). Solo su prenotazione (on line sul sito www.rossoaglio.it);

Ore 17 - Visita guidata alla Riserva delle Saline di Trapani e Paceco

Raduno centro visite WWF Maria Stella (SP21 Trapani-Marsala). A cura dell’associazione “Saline e Natura”. Solo su prenotazione costo 5 € (on line sul sito www.rossoaglio.it);

Dalle ore 18.30 - nell’area delle Saline, in prossimità del Museo del Sale Nubia: tradizionale raccolta manuale del sale con canti dei salinai, con inizio al tramonto e chiusura in notturna.

Apertura Area Gastronomica, Mercato dei Sapori, musica e animazione, dimostrazioni di intrecciatura di aglio.

Laboratori di aquiloni per i bambini, a cura del Festival Internazionale degli Aquiloni in Provincia di Trapani

Ingresso libero - degustazioni a pagamento

Domenica 9 settembre

Ore 10 - Visita guidata alla Riserva delle Saline di Trapani e Paceco, raduno centro visite WWF Maria Stella (SP21 Trapani-Marsala). A cura dell’associazione “Saline e Natura”. Solo su prenotazione costo 5 € (on line sul sito www.rossoaglio.it)

Dalle ore 18.30 - nell’area delle Saline, in prossimità del Museo del Sale Nubia: tradizionale raccolta manuale del sale con canti dei salinai, con inizio al tramonto e chiusura in notturna.

Apertura Area Gastronomica, Mercato dei Sapori, musica e animazione, dimostrazioni di intrecciatura di aglio.

Laboratori di aquiloni per i bambini, a cura del Festival internazionale degli Aquiloni in provincia di Trapani

Ingresso libero - degustazioni a pagamento

Il Programma potrebbe subire variazioni per cause non dipendenti dalla nostra volontà

E’ previsto un servizio bus - navetta da Trapani a cura di Trapani Tourism Service.