Stipendi arretrati ai dipendenti Irsap. La Regione sblocca un milione e mezzo di euro

04/09/2018 09:00:00

Riceveranno gli stipendi arretrati i duecento dipendenti dell'Irsap, l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive dopo lo sblocco della Regione di un milione e mezzo di euro.

La situazione si è arenata per il mancato bilancio del 2016 che l'ente guidato dal commissario Giovanni Perino non riesce a far quadrare perchè vanta diversi crediti dai vecchi consorzi ASI. Da questa situazione è nato un contenzioso con un buco da circa 20 milioni che non ha consentito di chiudere il bilancio, e impedito alla Regione di trasferire le somme.

Nell'ultima riunione al dipartimento delle Attività produttive c'è stata la rassicurazione sulla vicenda e il via allo sblocco del milione e mezzo per gli stipendi.

L'Irsap ora attende le somme al momento della liquidazione dei consorzi ASI anche se questo processo è ancora fermo e visto che si attende la nomina di due supercommissari, uno per la Sicilia occidentale e uno per la Sicilia orientale.