Furti in villa a Castellammare. Denunciato un minorenne di Partinico

05/09/2018 12:35:00

Sarebbe un ragazzo, minorenne, di Partinico, uno degli autori di un furto in una abitazione in località Fraginesi, a Castellammare del Golfo. I carabinieri hanno individuato il giovane e lo hanno denunciato. I ladri erano riusciti a rubare da una villa un bottino del valore ci circa 20 mila euro. Dalle indagini era emerso che i ladri avevano utilizzato un'auto di proprietà di un'anziana di Palermo, poi sono risaliti al giovane. Le indagini continuano per identificare i complici. Ecco i dettagli nella nota dei Carabinieri.



I Carabinieri del Comando Stazione di Castellammare del Golfo, portando con successo a compimento la controffensiva condotta in relazione ad un furto in abitazione perpetrato in località Fraginesi, hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un minorenne di Partinico già noto alle Forze dell’Ordine.

L’individuazione del giovane è stata possibile grazie alle serrate indagini condotte dai militari dell’Arma dopo che ignoti malfattori si erano introdotti in un’abitazione di villeggiatura presa in affitto da un nucleo familiare nella Contrada Fraginesi di Castellammare del Golfo, riuscendo ad asportare refurtiva per un ammontare di circa 20.000 euro.

Le attività investigative immediatamente attuate dai militari della Stazione Carabinieri di Castellammare del Golfo consentivano di individuare l’autovettura utilizzata per commettere il furto, intestata ad un’anziana di Palermo e, successivamente, risalire all’utilizzatore della stessa, risultato poi essere il giovane partinicese al quale è stato contestato il reato di furto in abitazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’identità degli eventuali complici ed accertare se al giovane denunciato possano essere attribuibili altri furti commessi in zona.

Considerato che la Contrada Fraginesi, affollata località di villeggiatura del Comune di Castellammare del Golfo, fa registrare nel periodo estivo la presenza di molti turisti che prendono in affitto le case vacanza del posto, la Compagnia Carabinieri di Alcamo predispone giornalmente appositi servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale che vengono implementati nel periodo estivo anche attraverso l’ausilio dei Reparti specializzati in Ordine e Sicurezza Pubblica del 12 ° Reggimento Carabinieri Sicilia di Palermo in servizio di controllo del territorio.

Grazie alla particolare attenzione delle Forze dell’Ordine, il numero di reati consumati nel territorio di Castellammare del Golfo durante la stagione estiva è diminuito drasticamente, così come il numero complessivo dei reati predatori complessivamente commessi.