I fatti del 17 Maggio: niente duello Meloni Schlein, Fico sempre grave, Forti lascia il carcere

17/05/2024 07:01:00

E' il 17 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il duello tv Meloni-Schlein non si farà. La Rai, non avendo ottenuto la disponibilità della maggioranza dei partiti (quattro sì su otto), ha rinunciato. Difficile che le due leader accettino il confronto con tutte le liste proposto da Sky e La7

• Il premier slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano gravi. Ora si temono nuove strette su media, Ong e potere giudiziario

• Chico Forti ha lasciato il carcere di Miami. Dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime settimane. Condannato all’ergastolo nel 2000, il produttore è ora trattenuto dall’immigrazione: «Per me comincia la rinascita»

• I 40mila euro per la cauzione di Ilaria Salis sono stati pagati: dovrebbe uscire dal carcere nei primi giorni della prossima settimana. Continuano le polemiche tra il padre, Roberto Salis, e Tajani

• Giovanni Toti verrà interrogato tra due settimane: «Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all’interrogatorio preparato per dimostrare la correttezza del mio operato».

• Gavino Mariotti, rettore dell’Università di Sassari, candidato sindaco del centrodestra in quota Fi, è indagato per associazione mafiosa. Lui nega

• Torna la precettazione di Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti ha preso di mira lo sciopero delle ferrovie di domenica 19. Motivo? Il Gran premio di Imola

• Mai così tanta pioggia in un solo giorno negli ultimi 170 anni. Dopo l’esondazione dei fiumi Lambro e Seveso in Lombardia, il maltempo si è spostato in Veneto. Due i ponti crollati, un disperso nel comasco

• Il ministero dell’Economia ha venduto il 2,8 per cento delle azioni di Eni, incassando 1,4 miliardi di euro

• Ieri l’indice Dow Jones ha superato per la prima volta negli scambi intraday i 40mila punti. E la Borsa di Milano è al top dal 2008. Intanto, ad aprile, l’indice nazionale dei prezzi al consumo è sceso allo 0,8 per cento

• Alla Sapienza Mattarella ha ribadito la necessità del cessate il fuoco su Gaza, il diritto all’esistenza di Israele e quello dei palestinesi ad avere uno Stato. Poi ha richiamato le università e gli studenti al confronto: «Ribadisco l’auspicio del dialogo in ogni ambito».

• Il presidente Abu Mazen ritiene che Hamas abbia dato «pretesti» ad Israele per attaccare Gaza. È la prima volta dal 7 ottobre che l’Autorità nazionale palestinese accusa i fondamentalisti

• Mike Lee, presidente della Sonoma State University, primo campus americano a boicottare Israele, è stato sospeso

• Il 43esimo incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin si è concluso con un concerto e un documento congiunto di settemila parole. Parole chiave: cooperazione strategica, stabilità, economia, dedollarizzazione, tecnologia e legami militari

• Continua l’avanzata russa su Kharkiv, ma l’ammiraglio Rob Bauer, presidente del comitato militare della Nato, sostiene che l’Ucraina ce la può ancora fare.



• La piazza di Tbilisi non si arrende. Continuano le proteste in Georgia contro la legge sugli agenti stranieri. Ieri trentamila persone si sono riversate in piazza

• Tra i punti principali dell’agenda del nuovo governo olandese ci sono: la revisione del diritto d’asilo, la deportazione forzata degli irregolari, una stretta sull’accoglienza di studenti e lavoratori stranieri, i tagli al Fondo per il clima, il no all’allargamento dell’Ue, il sostegno a Israele, all’Ucraina e alla Nato

• Il leader curdo Selahattin Demirtas è stato condannato da Ankara a 42 anni di reclusione per 47 diversi capi d’imputazione

• Due giorni di squalifica, una multa da cinquemila euro, un procedimento della Figc per presunte minacce al direttore di TuttoSport e un inevitabile divorzio. Tanto è costata ad Allegri la sfuriata durante la finale di Coppa Italia

• Julian Alaphilippe conquista in grande stile il suo primo successo al Giro d’Italia. La Maglia Rosa resta sulle spalle di Pogačar

• Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano la semifinale di doppio degli Internazionali. Hanno battuto l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. Oggi si gioca la semifinale di doppio femminile con le azzurre Errani e Paolini opposte alle statunitensi Dolehide-Krawczyk.

Titoli

Corriere della Sera: «Condannare ogni violenza»

la Repubblica: Genova, i verbali di Spinelli

La Stampa: Superbonus, gelo delle banche

Il Sole 24 Ore: Dow Jones record oltre 40mila punti

Avvenire: Giochi di sponda

Il Messaggero: «I diritti valgono per tutti»

Il Giornale: Chico Forti torna a casa

Leggo: Salta il duello Meloni Schlein in Rai

Qn: Elezioni, trame e rischio violenza in Europa

Il Fatto: Il fuorilegge (con foto di Bruno Vespa)

Libero: Il telebavaglino

La Verità: Mezzo mondo rifiuta il giogo Oms

Il Mattino: C’è una Napoli che vola

il Quotidiano del Sud: A Sud il motore del Paese

il manifesto: Risvegli

Domani: Santanchè, Kunz e la legge di Meloni «Su Visibilia ci serve la pace fiscale»