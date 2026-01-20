Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia” dalla Guida Bio 2026

20/01/2026 09:18:00

Tenuta Gorghi Tondi è lieta di annunciare un nuovo, prestigioso riconoscimento nel cuore della stagione enologica 2026: la nomina a “Miglior Azienda del Sud Italia” da parte della Guida Bio – Selezione Vini 2026, la pubblicazione italiana più autorevole dedicata ai vini da agricoltura biologica certificata o in conversione.



Curata da Antonio Stanzione e pubblicata da Rubbettino Editore, Guida Bio rappresenta un osservatorio imprescindibile per operatori e appassionati che cercano qualità, identità territoriale e coerenza con la produzione sostenibile. I vini sono degustati alla cieca da panel di esperti e valutati su una scala da 2 a 5 foglie, mentre la Foglia d’Oro è la menzione speciale assegnata alle bottiglie che si distinguono per qualità, eleganza e specificità, nonché espressione autentica del proprio terroir.



Nel corso della cerimonia di presentazione della Guida, che si terrà il prossimo 24 gennaio 2026 all’Hotel Villa Pamphili a Roma, verranno consegnate le Foglie d’Oro alle etichette che hanno saputo incarnare al meglio la visione del vino biologico italiano. Per Tenuta Gorghi Tondi, questo riconoscimento si affianca alle Foglie d’Oro assegnate a tre vini simbolo della tenuta:

- Kheirè Grillo Riserva 2023

- Millesimato da uve Pinot nero 2021

- Grillodoro vendemmia tardiva 2020

I premi attestano la qualità delle scelte viticole e la capacità dell’azienda di esprimere la propria identità attraverso vini eleganti, profondamente legati alla terra di Sicilia.



Impegno e visibilità su scala nazionale e internazionale

Il riconoscimento di Guida Bio apre idealmente la stagione fieristica di Tenuta Gorghi Tondi, che sarà protagonista in tre fra le manifestazioni più significative del panorama enologico italiano e internazionale durante tutto il mese di febbraio 2026:



1. Pitti Taste, Firenze – 7/9 febbraio 2026

Pitti Taste è un evento annuale organizzato da Pitti Immagine alla Fortezza da Basso, a Firenze, che racconta il gusto contemporaneo attraverso una selezione di prodotti di eccellenza nei settori del food & wine. La manifestazione rappresenta un’occasione unica per dialogare con buyer, operatori Ho.Re.Ca. e stampa specializzata, e per raccontare storie di territorio, innovazione e artigianalità.



2. Wine Paris, Parigi – 9/11 febbraio 2026

Wine Paris è uno degli appuntamenti internazionali più importanti nel calendario dei professionisti del vino. La fiera, che si tiene al Paris Expo Porte de Versailles, riunisce decine di migliaia di visitatori e migliaia di espositori da tutto il mondo, offrendo opportunità fondamentali di networking, business e visibilità per i produttori che guardano ai mercati esteri.



3. Slow Wine Fair, Bologna – 22/24 febbraio 2026

Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, Slow Wine Fair è la fiera internazionale dedicata al vino “buono, pulito e giusto”. Con un focus sulle produzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente, l’evento accoglie espositori italiani e internazionali che incarnano i valori della sostenibilità produttiva e culturale del vino.



Un riconoscimento che rafforza identità e reputazione

Il premio di Miglior Azienda del Sud Italia da parte di Guida Bio non è soltanto un attestato di qualità organolettica dei vini, ma anche una conferma della coerenza del progetto produttivo di Tenuta Gorghi Tondi, capace di coniugare biologico, tutela del paesaggio e legame con il territorio. Questo riconoscimento, insieme alla partecipazione alle principali fiere del settore, offre a clienti, stampa, buyer e appassionati un motivo in più per conoscere e apprezzare i vini della tenuta nella loro dimensione più autentica.

