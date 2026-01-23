Droga, auto di lusso, case popolari. Maxi blitz a Trapani: 13 arresti

23/01/2026 09:12:00

Tredici persone raggiunte da misure cautelari, nove finite in carcere, tre agli arresti domiciliari e una sottoposta all’interdizione dai pubblici uffici. È il bilancio di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani ed eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Trapani.

Il provvedimento arriva al termine degli interrogatori preventivi disposti dal GIP nei giorni scorsi e riguarda un’inchiesta complessa che ipotizza, a vario titolo, reati che vanno dal trasferimento fraudolento di valori all’evasione, dalla ricettazione all’impiego di denaro di provenienza illecita, fino alla violazione delle norme sugli stupefacenti, falso ideologico, corruzione, favoreggiamento, peculato e invasione di terreni ed edifici.

Le indagini, condotte tra marzo 2022 e luglio 2023, hanno ricostruito un articolato sistema di presunte condotte illecite. Al centro dell’inchiesta ci sarebbe l’attribuzione fittizia di beni e attività economiche per eludere le misure di prevenzione patrimoniale e reimpiegare proventi illeciti. Tra i beni finiti sotto la lente degli investigatori figurano mezzi di lusso e attività commerciali: un ciclomotore, sette autovetture – tra cui una Ferrari, una Maserati e un’Alfa Romeo 4C – due bar nell’area portuale (attualmente non operativi) e una rivendita di tabacchi.

Secondo quanto emerso, uno degli indagati avrebbe inoltre violato ripetutamente la misura degli arresti domiciliari, allontanandosi dalla propria abitazione in ben 39 occasioni documentate tra marzo e giugno 2022.

Un altro filone dell’inchiesta riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti, che sarebbe stato organizzato sulla base di accordi presi all’interno della casa circondariale di Trapani. In questo contesto, durante i colloqui in carcere, la moglie di uno degli indagati avrebbe ricevuto indicazioni operative poi trasmesse all’esterno per la gestione delle piazze di spaccio.

Nel fascicolo anche un capitolo delicato legato agli alloggi popolari. Le indagini avrebbero accertato l’occupazione illecita, poi “sanata”, di un’abitazione in favore di due coniugi parenti del principale indagato, con il presunto coinvolgimento di un dipendente dell’Istituto Autonomo Case Popolari. Le successive verifiche avrebbero fatto emergere false attestazioni sui requisiti di legge, inducendo in errore dirigenti e responsabili dei procedimenti e portando all’illecita assegnazione di quattro alloggi popolari in diversi comuni della provincia di Trapani.

A margine dell’operazione è stata documentata anche un’ipotesi di peculato che coinvolgerebbe un appartenente alla polizia locale di un Comune del Trapanese. L’uomo, secondo l’accusa, si sarebbe recato per fini personali presso l’abitazione del principale indagato – all’epoca ai domiciliari – per consegnare volantini elettorali legati alla candidatura della moglie, utilizzando un’auto di servizio.

Nel corso dell’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri hanno infine sequestrato un’Alfa Romeo 4C del valore stimato di circa 140 mila euro e una Ferrari del valore di circa 160 mila euro.

L’inchiesta resta aperta e, come sempre, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.



