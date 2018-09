Il weekend sportivo: sorride solo il Marsala Futsal

16/09/2018 20:56:00

Terzo weekend di settembre 2018, l'ultimo della stagione estiva. In attesa di entrare nel pieno della stagione sportiva, andiamo a capire come si sono districate le più importante realtà marsalesi e dell'intera provincia di Trapani, partendo ovviamente dal...:



Calcio: In attesa che martedì sera (18 settembre 2018) Trapani – Reggina chiuda in posticipo la 1° giornata di Serie C Girone C, si è disputata la 1° giornata di Serie D girone I con il Marsala che è incappato in un tonfo abbastanza clamoroso contro un'altra neo-promossa, la lucana Rotonda. A decidere il match, giocando in casa dei potentini sul vicino impianto calabrese del “Mimmo Rende” di Castrovillari (Cs), è stato un rigore causato da capitan Nagib Sekkoum e realizzato da Flores al 70' per il definitivo 1-0. In Eccellenza Sicilia Girone A è stato tempo per la 2° giornata: il Marsala 1912 ha perso 0-1 al “Nino Lombardo Angotta” contro la neo-promossa Geraci, coi madoniti che hanno battutto gli uomini di mister Massimiliano Mazzara grazie al gol di Serio al 69' che relega abbastanza mestamente i lilibetani ad un solo punticino dopo due giornate di campionato, avendo già subito l'eliminazione dalla Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza (Fase Regionale), competizione che, come accaduto per il Troina un paio di stagioni addietro, nella propria Fase Nazionale può anch'essa garantire il salto di categoria in quarta serie. Così le altre trapanesi: crolla totalmente la modesta Alba Alcamo del nuovo presidente Gigi Prestigiacomo al “Lelio Catella” contro il Mazara Calcio di mister Ciccio Tarantino: ai canarini basta un secondo tempo da urlo per dilagare 0-3; bene il Castellammare '94 di mister Peppe Mione che strappa il secondo ottimo punticino del suo avvio di campionato, questa volta in esterna contro la Pro Favara (1-1); benissimo il Dattilo Noir di mister Melillo che grazie a una rete del marsalese Fina alla fine del primo tempo espugna il campo della Nuova Città di Caccamo.



Calcio a 5: C'era un solo risultato utile, la vittoria... è vittoria è stata per il Marsala Futsal in occasione della 3° giornata di Coppa Italia di Serie C1 girone A (1° Triangolare) contro lo Sporting Alcamo per 4-3, nell'esordio stagionale in gare ufficiali alla “Nuccio Pace”. Per i lilibetani di mister Enzo Bruno, che hanno chiuso il gironcino con 4 punti, qualificatisi quindi alle spese di Sporting Alcamo (3 punti) e Partinicaudace (1 punto), adesso si aprono le porte del 2° Triangolare, che sarà disputato contro il C.U.S. Palermo e il Palermo Calcio a 5 in date da destinarsi, mentre da sabato prossimo, 22 settembre 2018, sarà tempo finalmente di campionato.



