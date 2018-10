CantÃ¹ Marsala in bicicletta, lâ€™avventura dell'ex imprenditore Mercurio Lombardo

07/10/2018 22:00:00

Cantù Marsala in bicicletta: è iniziata l’avventura di Mercurio Lombardo, ex imprenditore della città del mobile. Venerdì pomeriggio è partito in direzione della Sicilia. In sella alla sua bicicletta Mercurio Lombardo, 50 anni, percorrerà tutto lo stivale sino a Marsala, la città che definisce la sua “casa”. “Qui è nato mio padre – ha raccontato il canturino – E’ per quello che ho scelto questa città come meta finale del mio viaggio”. Un’avventura che l’ex imprenditore canturino ha maturato per una sua esigenza personale e per la quale ringrazia la famiglia e gli amici che lo hanno sostenuto. “Conto di arrivare a destinazione entro la metà di settimana prossima”.