Trasporti, Liberty Lines alla 55^ edizione del "TTG Travel Experience" di Rimini

13/10/2018 21:25:00

Grande successo di pubblico per la Liberty Lines, la compagnia di navigazione siciliana, che è presente con un proprio stand alla 55esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia che è anche la più attesa dagli operatori turistici B2B.

Liberty Lines, con il nuovo catalogo, ha mostrato ai numerosi visitatori tutti i pacchetti di offerte grazie alla rete di collegamenti marittimi veloci che vanno dalle isole Eolie alle Egadi, dalle Pelagie ad Ustica e Pantelleria, senza dimenticare i collegamenti operati durante il periodo estivo da Trieste verso la Costa Istriana.

“La Sicilia è sempre al centro dell’attenzione degli operatori turistici – spiega il direttore commerciale Nunzio Formica – e la nostra compagnia si conferma leader nel settore dei collegamenti veloci con una serie di servizi all’avanguardia necessari allo sviluppo del turismo in zone di grande richiamo come le isole siciliane. Un’offerta sempre più ricca, che sarà ulteriormente implementata e migliorata grazie a una serie di iniziative che renderanno più agevole e veloce l'accesso a bordo dei passeggeri. Ci prepariamo per la prossima stagione turistica, cercando di intercettare sempre più le richieste della nostra utenza e senza dimenticare quella che è una delle nostre mission più importanti, cioè quella di contribuire alla crescita dei territori grazie ai servizi di continuità territoriale che garantiamo dodici mesi all’anno”.

“Queste manifestazioni di respiro internazionale al fianco dei più importanti operatori del settore presenti a Rimini – conclude Formica – ci danno la conferma di come il lavoro e la qualità di Liberty Lines siano correttamente valutati dall’industria turistica che riconosce la bontà della nostra offerta”.