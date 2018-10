La Pro Loco 2.0 di Marsala presenta a Rimini il progetto “Discover Western Sicily"

14/10/2018 12:00:00

La Sicilia ha ottenuto il riconoscimento di Regione italiana più amata dai turisti stranieri. Un premio assegnato nell’ambito della terza edizione di “Italia Destinazione Digitale” e arrivato in occasione della Ttg Travel Experience di Rimini, dove la Sicilia ha un proprio stand, allestito dall’Assessorato regionale al Turismo. Uno stand che in questi giorni ha calamitato l’attenzione di molti, interessati a conoscere più a fondo l’offerta turistica dell’Isola.

Un successo di pubblico confermato anche dalla Pro Loco 2.0 M.T.T. Marsala e della Dual, agenzia di Comunicazione ed Eventi, che hanno fatto visita allo stand, per confrontarsi con gli operatori locali, accettando l’invito dell’assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo.

La stessa Pro Loco 2.0 di Marsala, che insieme alla Dual, in un proprio stand, attraverso un catalogo digitale e un periodico cartaceo, sta facendo conoscere in questi giorni “Discover Western Sicily”, un progetto di promozione della destinazione turistica Sicilia Occidentale.

Un percorso d’eccellenza, in cui la materia prima fonte di attrazione, e quindi la bellezza di ogni location di questa parte dell’isola, è integrata con infrastrutture e servizi che consentono, rispettivamente, l’accessibilità e la fruibilitàdi ogni meta.

“Siamo molto soddisfatti per la partecipazione a questa fiera e soprattutto per l’interesse mostrato per il nostro progetto e la nostra destinazione - ha dichiarato il presidente della Pro Loco 2.0 M.T.T. Marsala Mario Ottoveggio- Ma siamo anche soddisfatti per il successo di pubblico registrato presso lo stand della Regione Siciliana, a dimostrazione che sulla nostra amata terra vale la pena investire. Se si parte dall’idea di un sistema turistico integrato e organizzato si possono fare davvero molti passi avanti”.