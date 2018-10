Sicilia, alla Regione i direttori fanno un regalo al loro superiore. Lui... rifiuta

23/10/2018 13:12:00

Alcuni direttori alla Regione Siciliana fanno un regalo al loro superiore. Lui...rifiuta. Tutti i venti direttori intermedi del dipartimento Energia si sono tassati e hanno fatto un regalo al loro diretto superiore, il dirigente generale Salvatore D’Urso. I venti dirigenti hanno raccolto mille euro e hanno consegnato a D’Urso una serie di buoni acquisto da spendere in un negozio di elettrodomestici.

D’Urso non ha accettato il regalo. La vicenda la racconta il Giornale di Sicilia. Nello stesso giorno in cui lo ha ricevuto, giovedì scorso, ha preso carta e penna e ha scritto al consegnatario del dipartimento, Osvaldo Bologna, ricordando che «è severamente proibito ricevere regalie di importo superiore ai 50 euro». Tuttavia quei buoni acquisto non andranno sprecati perché nella stessa lettera D’Urso ha suggerito di «acquistare un apparato televisivo che donerò al dipartimento e che verrà iscritto nell’apposito registro dei beni materiali».

Ma perché questo regalo? Qui viene il bello. Ed è sempre il Giornale di Sicilia a spiegarlo:" In tanti si sono chiesti perché i dirigenti intermedi avrebbero dovuto tassarsi per un dono di così alto valore al loro capo. Secondo i primi boatos, all’Energia tutti i dirigenti intermedi hanno ottenuto il massimo della valutazione, ottenendo così il diritto a un premio di rendimento più elevato malgrado fino ai primi mesi del 2018 proprio quegli uffici siano stati segnalati fra quelli più in ritardo sui fondi europei".