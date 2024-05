Acque agitate all'Orchesta Sinfonica Siciliana. Crisi anche all'AST

18/05/2024 18:10:00



L'Orchestra Sinfonica Siciliana (Foss) naviga in acque agitate. Le dimissioni di due membri del Consiglio di Amministrazione (su quattro rimasti) hanno fatto precipitare la situazione, decretando la decadenza del Cda.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato un commissario. Si tratta di Margherita Rizza, dirigente generale del dipartimento regionale Affari extraregionali.

Ma i sindacati non ci stanno e annunciano mobilitazioni. Fabio Maggio (Slc Cgil), Francesco Assisi (Fistlel Cisl), Marco Scramuzza (Uilcom Uil) e Antonio Barbagallo (Fials Cisal) denunciano: "Manca la programmazione della Stagione Estiva 2024 e non è stata approvata la dotazione organica per stabilizzare i professori d'orchestra, che rischiano il posto già dal prossimo mese".

E non è finita. I sindacati preparano un sit-in per i prossimi concerti diretti dal Maestro Renzetti (17 e 18 maggio) e 15 minuti di sciopero "per sensibilizzare l'opinione pubblica".

Anche all'Azienda Siciliana Trasporti (Ast) tira aria di crisi. La mancata approvazione all'Assemblea Regionale Siciliana (Ars) della norma sulla ricapitalizzazione della partecipata ha spinto i consiglieri del Cda a presentare le dimissioni.

In un incontro con il governatore Schifani ha portato a una tregua temporanea e ha chiesto al Cda di ritirare le dimissioni e garantito un intervento del governo per far approvare la norma in tempi brevi. Ma la situazione rimane fragile e il futuro di Ast, come quello della Foss, è incerto.