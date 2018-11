Marsala, alle 18 in Chiesa Madre l'ordinazione sacerdotale del comboniano Mario Pellegrino

03/11/2018 16:47:00

Alle ore 18.00, in Chiesa Madre a Marsala, il giovane missionario comboniano marsalese Mario Pellegrino, sarà ordinato sacerdote. "Un avvenimento straordinario, un regalo per Marsala - afferma padre Giuseppe Ponte - ".

Mario ha 31 anni e già con una esperienza collaudata in terra di missione e precisamente in SudSudan. "La sua vocazione ci ricorda che i cristiani siamo per il mondo intero - padre Francesco Fiorino - e che ogni essere umano è nostro fratello. Allarghiamo i nostri cuori e le nostre mani per condividere e per sostenere i missionari in ogni parte del mondo".