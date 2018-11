La Sicilia ospiterÃ  nuovi parchi eolici e fotovoltaici in cave e miniere dismesse

10/11/2018 04:25:00

La Sicilia ospiterà nuovi parchi eolici e fotovoltaici in cave e miniere dismesse. Il ministero dell’Ambiente ha trasmesso il decreto sugli incentivi al settore delle energie da fonti rinnovabili alla Conferenza delle Regioni. La notizia è stata pubblicata dal nostro quotidiano.

Sarà data priorità a chi investirà su siti degradati legando la bonifica alla produzione di energia a costo zero. Così, in cima alla lista ci sono la sostituzione di coperture in amianto, la copertura di discariche esauste, la conversione di siti industriali e l’utilizzo delle superfici occupate da cave e miniere dismesse. Il dipartimento regionale Energia, in attesa che il decreto entri in vigore, ha pubblicato l’elenco delle 272 cave abbandonate nell'Isola, più l’avviso ai proprietari privati invitandoli a presentare istanza per la concessione dell’autorizzazione a tali investimenti.





Presto sarà pubblicato anche l’elenco delle circa 100 miniere esaurite o abbandonate, che sono passate al demanio regionale, con relativo avviso che invita i soggetti interessati a partecipare ad una selezione per valutare progetti di bonifica e riconversione degli immobili, dei terreni e delle pertinenze che si trovano sulle superfici degli ex siti minerari, con finalità di installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Ulteriore procedura sarà attivata, infine, per la copertura energetica delle discariche esauste, quasi tutte di proprietà pubblica.