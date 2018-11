Mercoledì a Marsala la prima del film "Giano - Chi combatte non muore mai"

19/11/2018 11:54:00

Verrà proiettata, mercoledì 21 novembre, alle ore 20.00, al Teatro Golden di Marsalla prima del film “GIANO – Chi combatte non muore mai”. Il film è stato realizzato dalla Shagghy Cinematografica e girato in diversi comuni siciliani tra cui Marsala. Il cast è formato da attori siciliani con esperienze cinematografiche di livello nazionale tra cui Oreste Scelta regista e sceneggiatore, con Maurizio Alesi, insieme a: Riccardo D’Angelo, Alfredo Li Bassi, Roberto Bonura, Giovanni Cintura e Francesco Librera.

Il film si avvale della partecipazione straordinaria di Mario Donatone interprete nel film Il Padrino III e dell’attore di fiction tv Michele Li Volsi. Il film è stato interamente autoprodotto e non ha ricevuto alcun finanziamento pubblico. Le musiche del film sono degli Shakalab, Mailo, Salvo Paris, Gianni Nani e Mario Parise.

Il film racconta una realtà malavitosa dedita allo spaccio di droga, controllato da famiglie palermitane e catanesi. Due intraprendenti giovani, un po’ spavaldi e incoscienti, mettono però nei guai i Boss, costretti a darsi da fare per ritrovare un bambino rapito dai due balordi, di cui si sono perse le tracce in tutta la Sicilia. Si susseguono riunioni e vertici di mafia tra le famiglie delle varie province al fine di trovare la pista giusta e, soprattutto, i responsabili del sequestro. La ricerca si presenta però molto complicata, anche per lo spessore del padre del bimbo rapito che minaccia gravi ritorsioni.