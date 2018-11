Birgi, dubbi suiconti di Airgest e fusione con Punta Raisi. Consiglio aperto a Trapani

23/11/2018 08:53:00

11,25 - Arrivata da qualche minuto, ha preso la parola la deputata regionale Eleonora Lo Curto che rivendica il fatto di aver messo in ordine i conti dell'Airgest per potere fare il bando.

11,00 - Continuano gli interventi al consiglio comunale aperto per l'aeroporto. Parla della delusione dei cittadini l’assessore al Turismo del comune di Trapani Rosalia d'Alì: "Siamo consapevoli della delusione dei cittadini. Abbiamo destinato somme per il marketing turistico coinvolgendo altri comuni per creare Destinazione Trapani". Il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto: "Firmerei oggi stesso un accordo di co-marketing. Le low-cost hanno portato benefici. L’aeroporto, inoltre è penalizzato anche dall’assenza di un direttore generale che curi il marteging"

10,45 - E' un mezzo flop il consiglio comunale aperto a Trapani per l'aeroporto. Poca gente, e tante assenze tra le autorità.

Non ci sono i deputati locali, se ne è andato subito il presidente dell'Airgest Angius, perché in aeroporto c'è in concomitanza un'altra iniziativa sull'autismo. Ci sono pochi Sindaci. Tra questi Pagoto, Sindaco di Favignana, e Scarcella, Sindaco di Paceco. Ha parlato Giacomo Tranchida. Il Sindaco di Trapani si dice d'accordo sull'idea di fare due poli aeroportuali in Sicilia, ma invita la Regione a "liberalizzare la mobilità", e a fare "marketing strategico". Poi accusa: "Facciamo nomi e cognomi dei Sindaci che non vogliono mettere soldi per l'aeroporto". Interviene anche il segretario della Lega, Bartolo Giglio, e parla di "membri del Cda di Airgest che si fanno i selfie in hotel a cinque stelle con i soldi dell'Airgest". E ancora: "L'aeroporto è di interesse di una cerchia di soggetti che in tavoli paralleli determinano le sorti del nostro territorio". Il consigliere Lipari attacca l'assessore regionale Mimmo Turano: "Anzichè fare video su Facebook si deve prendere la responsabilità di questo fallimento". Turano è appena arrivato.

07,00 - Il flop del bando per i voli, la fusione con l’aeroporto di Palermo, il rilancio turistico, i dubbi sulla tenuta dell’Airgest. La crisi dell’aeroporto di Trapani Birgi piomba ancora una volta nelle stanze istituzionali, con un consiglio comunale aperto, oggi a Trapani.

A ruota libera ognuno spiegherà il proprio punto di vista sullo stato delle cose nel territorio sul profilo turistico. Ci saranno deputati, senatori, politici, sindaci, imprenditori, sindacalisti. Tutti invitati a dire qualcosa, tutti invitati ad addossare ad altri le responsabilità di un tracollo dello scalo trapanese che sembra non aver via d’uscita. Sullo sfondo le notizie degli ultimi giorni sulla fusione tra Airgest, la società che gestisce il Vincenzo Florio, e Gesap, che gestisce l’aeroporto di Palermo. Su questo punto ci sono dei documenti pubblicati dal Movimento 5 Stelle che si dicono contrari alla fusione e alla privatizzazione. Di cosa si tratta?

C’è un’ordinanza, la numero 15/2018/PRSP, della Sezione Controllo Regione Sicilia della Corte dei Conti che ha esaminato, il 20 dicembre 2017, la delibera assembleare di Airgest dell’8 agosto 2017 criticando fortemente il piano aziendale che avrebbe dovuto risanare la società. “La Corte dei Conti bocciava il piano su tutta la linea qualificandolo come ‘privo, già a un esame esteriore, di fondamentali elementi di forma e contenuto’ ed ordinava alla Regione di trasmettere, come la legge prevede, il piano di risanamento di Airgest S.p.a. all’Autorità di regolazione del settore, cioè all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per la necessaria approvazione. La Corte dei Conti addirittura dichiara il piano ‘non valutabile’ e sostanzialmente dice che il piano di risanamento non è un vero piano di risanamento, ma che ‘aggiornamento del piano industriale 2015/2019’”. E’ quanto dichiarano i deputati regionali Valentina Palmeri e Sergio Tancredi.

I due esponenti del Movimento 5 Stelle sollevano dubbi sulla tenuta dei conti dell’Airgest, e lanciano l’allarme sulla procedura di fusione di Airgest con Gesap. Rilevano di due deputati che i giudici contabili, sempre in quella relazione, sollevavano dubbi sull’operato della società di revisione KPMG affermando che non sono state assicurate “le più basilari esigenza di certezza e di trasparenza delle decisioni assunte da un’amministrazione pubblica”. La Corte dei Conti avrebbe contestato come la società avrebbe addirittura previsto che il piano fosse integrato con una relazione orale e non scritta. “Il documento - rilevano i due deputati regionali - è stato, peraltro, classificato dalla KPMG come riservato e confidenziale in barba alla necessità di trasparenza degli atti, indispensabile anche per le valutazioni della corte. Ciò che appare più grave è che non risulta allegato al verbale notarile di assemblea straordinaria il ‘piano di risanamento triennale proposto dall’Organo Amministrativo’ il che, a parere del magistrato istruttore, impedisce l’effettuazione delle valutazioni da parte della magistratura contabile”. Un anno fa la Corte dei conti ha sollecitato la Regione a vigilare per scongiurare “ipotesi di grave irregolarità”.

Altro punto è quello sulla ricapitalizzazione e la fusione con Gesap. In una delle assemblee, che vede come socio di maggioranza la Regione, con il 99% delle quote, si parla di cessione anche ai privati delle quote. Per i 5 Stelle è un atteggiamento schizzofrenico quello del Governo regionale guidato da Nello Musumeci. “Delle due l’una, che senso ha ricapitalizzare per cedere subito dopo a privati? Chi ci guadagna da questa operazione? Se l’intento del governo è arrivare ad una società unica in cui la regione è attore principale avrebbe un senso, in caso contrario sarebbe una scelta incomprensibile”. A sollevare perplessità sull’operato della Regione Siciliana in merito alla gestione del caso aeroporto Birgi sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri e Sergio Tancredi, che sottolineano l’incongruenza tra la ricapitalizzazione e poi valutare anche la possibile fusione con Gesap. “In riferimento all'apertura di Gesap alla creazione di un polo aeroportuale occidentale, - spiegano i deputati - la Regione pare abbia mostrato apprezzamento, in quanto tale operazione, come si legge nel verbale già richiamato, viene definita ‘coerente col documento di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali' di Crocetta, dimostrando di essere in perfetta continuità politica con l'azione del precedente governo, cosa di per sé gravissima. Nel verbale dell’assemblea dei soci Airgest del 19 luglio 2018, si apprende inoltre l’intendimento della Regione Siciliana di intraprendere ‘la cessione delle quote regionali della società Airgest Spa’”. Per i 5 Stelle c’è qualcosa che non va. Intanto la loro idea è quella di creare un polo aeroportuale siciliano, e come hanno fatto a Bari creare la rete regionale degli aeroporti di Puglia.

In tutto ciò ci sono le accuse di conflitti di interessi per Paolo Angius, presidente di Airgest. Angius sarebbe titolare di alcune quote della Gesap, ma non l’ha mai dichiarato. Secondo i 5 Stelle dietro c’è il piano di dismissione di Birgi, e si dicono contrari alla privatizzazione. Vicende ingarbugliate.

Sulla questione dei voli ci si lecca le ferite dopo le due compagnie che hanno presentato le offerte al bando. Alitalia e Blue Air hanno prodotto in totale tre offerte per tratte che già sostenevano. Un vero smacco per tutto il territorio che aspettava questo momento.