Finalmente anche a Trapani arriva l'aria natalizia con “Un Natale Mediterraneo”

09/12/2018 06:00:00

“Un Natale Mediterraneo”, questo è il titolo del calendario di iniziative che si terranno a Trapani. Dal 6 dicembre al 6 gennaio nelle strade e nelle piazze di tutto il territorio trapanese si alterneranno spettacoli, concerti e momenti di animazione per i più piccoli. Il Comune di Trapani, con il contributo di commercianti, cittadini, associazioni e operatori culturali ha organizzato un mese di eventi che faranno respirare l’aria natalizia a Trapani, dopo tanti anni di lamentele per l’assenza di luminarie ed iniziative natalizie. Le luminarie saranno installate in tutta la città. L’ATM di Trapani e la City Green Light saranno rispettivamente, main sponsor e sponsor del calendario di eventi.

È già possibile vedere un albero di Natale davanti le porte del Palazzo Cavarretta che verrà addobbato dall'Associazione A.V.U.L.S.S. di Trapani con la collaborazione dei centri diversamenti abili ed anziani. La facciata di Palazzo D’Alì fungerà da schermo per l’installazione artistica di video mapping ad opera di Dario Denso Andriolo, "Trapani Centro del Continente Mediterraneo" sarà il tema del video 3D. Da sabato 15 a lunedì 24 Dicembre 2018 ogni pomeriggio in Via Fardella si terranno sfilate itineranti con Babbo Natale, a cura dell'Associazione Culturale Tradumari&venti in collaborazione con la Confesercenti Prov.le di Trapani e la Confcommercio di Trapani.

Per il terzo anno consecutivo verranno allestiti i mercatini di natale a Piazza Mercato del Pesce. In questa location si terrà, infatti, dal 14 al 23 dicembre, “Natale A’ Chiazza”, manifestazione organizzata dall'associazione Agorà. Durante l’inaugurazione del giorno 14, verrà acceso l’albero di Natale e, inoltre, ci sarà il concerto degli Opera ‘80. La Villa Margherita ospiterà il “Giardino fantastico dei bambini”, in cui verranno organizzati laboratori didattici. All'interno della Chiesa di San Nicola verrà installato il Regio Presepe monumentale meccanico a cura di Jaemy Callari e Roberta Fontana. Domenica 23 dicembre ci saranno gli Shakalab in concerto a Piazza Vittorio Veneto. Questo concerto sarà a cura dell’Ente Luglio Musicale e rientra nel progetto “Villaggio Fantastico di Natale - Suoni, colori e culture nella Città Mediterranea della Musica e della Pace.”

Non solo eventi per il Natale, ma anche durante la notte di Capodanno ci saranno concerti per le strade cittadine. A Piazza Vittorio Veneto ci sarà musica dal vivo e deejay set in attesa della mezzanotte. Al termine del countdown ci sarà il brindisi con il Sindaco e i fuochi d'artificio a ritmo di musica. Tante altre iniziative sono previsti nel calendario che è consultabile sul sito del Comune di Trapani.