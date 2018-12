Trapani, per Santa Lucia una festa per valorizzare la cultura popolare

12/12/2018 21:34:00

Pi Santa Lucia manciàmuni 'a cuccìa: odori e sapori nel nome della tradizione siciliana arricchiranno l'atmosfera di piazza Purgatorio giovedì 13 dicembre dalle ore 19,30 dove avrà inizio un evento voluto fortemente dalla Strada della Passione, associazione che nasce per volontà di alcuni componenti delle maestranze dei Misteri.

L'obiettivo degli organizzatori è quello di valorizzare ciò che ancora pulsa della cultura popolare come la festa di Santa Lucia che, in Sicilia e a Trapani in particolare, è stata sempre un appuntamento sentito. Nel corso della manifestazione, patrocinata dal Comune di Trapani e dall'Unione Maestranze, interverranno il Coro Trapani Mia con suggestivi canti tradizionali e alcuni poeti dialettali.

In filo diffusione inoltre sarà possibile ascoltare la storia di Lucia. Tutti gli intervenuti potranno degustare gratuitamente la cuccia, pietanza povera da sempre legata alla santa della Luce. L'evento vuole diventare un appuntamento annuale – dichiara la presidente della Strada della Passione Tiziana Taormina – affinché non si disperda la nostra cultura e la nostra tradizione.