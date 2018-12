Il Millemete di rugby a Marsala in questo fine settimana. RMC101 Media Partner all'evento

12/12/2018 12:11:00

Terza edizione del classico Trofeo di Minirugby MILLEMETE di Natale, il 15-16 dicembre 2018 presso lo Stadio Municipale Lombardo Angotta di Marsala.



Si rinnova l’ormai classico appuntamento sportivo annuale lilibetano, organizzato dalla Scuola Rugby I FENICI di Marsala. Il Trofeo Millemete, l’evento rugbistico dedicato al Minirugby, più importante della Sicilia.



Ospite d’eccezione quest’anno Andrea Lo Cicero, storico Capitano della Nazionale Italiana di Rugby e consulente Tecnico dei Fenici.



Il Torneo Millemete di Natale con oltre 250 atleti accreditati tra i 5 ed i 14 anni, si svolgerà domenica 16 dicembre, registrando il record assoluto di presenze; 21 squadre suddivise nelle diverse categorie e provenienti da tutta la Sicilia.



<<Il Torneo Millemete nasce per realizzare un sogno indimenticabile per gli atleti che lo partecipano. Tutte le risorse e gli sforzi di questi mesi, sono stati concentrati per far vivere a questi ragazzi una grande esperienza. Il Millemete si augura di aiutare i nostri campioni a raggiungere mille mete in ogni campo della vita >> ha spiegato Marco Quattrociocchi, Presidente dei FENICI



Novità 2018, l’evento si svolgerà quest’anno nell’arco di due giornate: il giorno prima, sabato 15, sarà infatti dedicato interamente al primo CAMP di Rugby Femminile della Sicilia occidentale, un ritiro dedicato alle categorie Under 14 e 16 della FEDERAZIONE NAZIONALE RUGBY e tenuto dalla Team Manager della Nazionale Femminile GIULIANA CAMPANELLA in persona.



<<E’ davvero un grande risultato per la nostra città e per la Scuola Rugby I FENICI, poter ospitare la Team Manager della Nazionale e la sua selezione, nell’ambito del nostro Trofeo Millemete. Saranno presenti le migliori atlete di categoria della regione>> ha dichiarato Sigfrido Russo, Vice Presidente del FENICI.



Speaker ufficiale del Torneo Max Rocchetti, che intervisterà le tante personalità dello sport e della politica che interverranno alla due giorni. Saranno presenti tra gli altri, Nino Bendici campione di Rugby marsalese che ha militato in serie A; Pancrazio Auteri, giornalista rugbistico e fondatore di Rugbylja Magazine; Elena Avellone, delegato provinciale CONI oltre al Sindaco Alberto Di Girolamo ed all’assessore allo sport Andrea Baiata che presenzieranno alle premiazioni.