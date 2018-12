Al via a Custonaci il tradizionale Presepe vivente

24/12/2018 08:00:00

Si ripete anche quest'anno il Presepe vivente di Custonaci. Una tradizione che si rinnova e che vede coinvolte più di 160 persone nella manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Museo Vivente di Custonaci. Alla conferenza stampa di preentazione, tenutasi presso la Grotta Mangiapane, erano presenti Sindaco di Custonaci Giuseppe Bica, l’Assessore alla Cultura ed al Turismo di Custonaci Fabrizio Fonte ed il Presidente dell’Associazione Museo Vivente di Custonaci Leonardo Pipitone.

“Quest’anno, ha detto il presidente dell'associazione Leonardo Pipitone - ancor più degli altri anni, l’entusiasmo dell’intero paese di Custonaci è alle stelle per questo Presepe, tra i più antichi in Italia e certamente tra i più grandi in Sicilia” “Il Presepe Vivente di Custonaci - afferma il Sindaco Giuseppe Bica - è diventato l’evento culturale e di attrazione turistica più importante per l’intera Sicilia e questa parte della Provincia di Trapani e, certamente, per la Città di Custonaci. È per questo che l’Amministrazione Comunale, assieme all’importante collaborazione dell’Associazione Museo Vivente di Custonaci, ha deciso di far partire questa grande manifestazione dal centro storico di Custonaci opportunamente agghindato per l’occasione”. “Il Presepe Vivente - asserisce l’Assessore Fabrizio Fonte - è una manifestazione prettamente turistica, fortemente culturale e di grande slancio economico sociale. Rappresenta uno dei punti di forza del territorio della Città di Custonaci e non a caso l’Assessorato Regionale al Turismo ha inserito la manifestazione tra le 45 di rilevanza assoluta del 2019”