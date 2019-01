L'anno nuovo del Marsala 1912 parte male. Al Municipale si impone il Castellammare

05/01/2019 18:16:00

Doccia fredda per il Marsala 1912. La prima uscita del 2019, valida per la sedicesima giornata, prima di ritorno, del girone A dell'Eccellenza Sicilia è amara per gli azzurri di mister Mazzara, sconfitti al Municipale da un Castellammare che si conferma sempre di più come la sorpresa di questo campionato. Gli ospiti hanno sbloccato il punteggio sul finire della prima frazione di gioco, con un calcio di rigore trasformato da Di Bartolo. Gara poi virtualmente chiusa ad inizio ripresa, quando Pizzolato ha portato i suoi sul due a zero. Dopo il raddoppio avversario, in campo si è visto un Marsala 1912 incapace di reagire, imbrigliato dal gioco del Castellammare, ormai padrone del match. Lilibetani che restano, quindi, fermi a diciassette punti e non riescono ad uscire dalla zona play-out, da cui si allontana proprio il Castellammare, distante ora ben cinque punti. Se si vuole lottare per una salvezza diretta bisognerà invertire la rotta. Ed in fretta anche.

Riccardo Tranchida