Eccellenza, il punto sulla 16Â° giornata

06/01/2019 18:15:00

Ricomincia, dopo la sosta, natalizia, il campionato di Eccellenza con la sedicesima giornata, prima del girone di ritorno. In un turno caratterizzato da ben tre partite rinviate, vincono in extremis Licata e Canicattì, restando così separate da un solo punto e lasciando intendere che sarà una lotta a due per la promozione in Serie D. Di seguito tutti i risultati di giornata:

Cus Palermo-Dattilo Noir 0-2

Alcamo-Licata 0-1

Marsala 1912-Castellammare 0-2

Pro Favara-Mazara 1-0

Canicattì-Mussomeli 1-0

Castelbuono-Sant'Agata rinviata

Nuova Caccamo-Geraci rinviata

Partinicaudace-Parmonval rinviata

Licata che comincia il 2019 ancora da capolista. Ieri gli uomini di mister Campanella hanno sofferto per larghi tratti del match contro l'Alcamo. I tre punti arrivano solo al quarto ed ultimo minuto di recupero quando Convitto fa esplodere i suoi insaccando all'ultimo respiro il pallone della vittoria. Negli altri due incontri giocati sabato blitz del Castellammare a Marsala. Con i goal di Di Bartolo su rigore e di Pizzolato gli ospito sbancano il “Nino Lombardo Angotta” e fanno un ulteriore passo avanti verso la salvezza, lasciando il Marsala 1912 in zona play-out. Vittoria anche per il Dattilo Noir sul campo del Cus Palermo. I gialloverdi, grazie ad una doppietta di Seckan, si assestano in zona play-off, attendendo i risultati delle dirette concorrenti. Nelle due partite odierne esultano Pro Favara e Canicattì. I biancorossi hanno ragione del Mussomeli solo all'ultimo respiro, con la rete di Iraci, e restano sulla scia del Licata, primo con un punto di vantaggio. Vittoria a sorpresa, invece, per il Pro Favara, che piega il Mazara per effetto di un penalty di Alù in avvio di ripresa. Le nevicate che si sono abbattute in questi giorni sulla Sicilia hanno costretto a rinviare ben tre gare previste per questa giornata. Le partite in questione saranno, con ogni probabilità, recuperate mercoledì prossimo.

La Classifica:

Licata 40

Canicattì 39

Sant'Agata 31

Dattilo Noir 29

Parmonval 27

Mazara 26

Geraci 23

Castellammare 22

Alcamo 21

Pro Favara 18

Mussomeli 18

Marsala 1912 17

Cus Palermo 15

Partinicaudace 10

Nuova Caccamo 8

Castelbuono 2

Il prossimo turno (domenica 13 gennaio 2019):

Castellammare- Pro Favara

Sant'Agata-Partinicaudace

Dattilo Noir-Nuova Caccamo

Geraci-Marsala 1912

Licata-Castelbuono

Mazara-Alcamo

Mussomeli-Cus Palermo

Parmonval-Canicattì

Riccardo Tranchida