Erice, scade il 25 gennaio il termine per il contributo alle famiglie con anziani disabili

19/01/2019 17:55:00

Scadrà il prossimo 25 gennaio il termine ultimo per i cittadini di Erice per la presentazione delle istanze per un contributo deciso dalla Regione Sicilia per le famiglie che hanno un anziano non autoufficiente, contributo che vuole favorire la permanenza o il ritorno in famiglia.

Questi i requisiti necessari: la persona anziana deve avere 75 anni di età, essere disabile grave o invalido al 100%, la certificazione ISEE dell'intero nucleo familiare non deve superare i 7.000,00 euro. La documentazione indicata nel modello di domanda si potrà nel sito www.comune.erice.tp.it.