Marsala: per gli eventi natalizi musica consentita fino alle due di notte

A Marsala via libera, fino all’Epifania, alla deroga ai limiti delle emissioni sonore per gli eventi legati alle festività natalizie. L’Amministrazione comunale ha infatti disposto un provvedimento straordinario che consente il superamento dei valori ordinari di rumorosità esclusivamente per manifestazioni, eventi e intrattenimenti musicali promossi, organizzati o patrocinati dal Comune.
La misura è contenuta nell’Ordinanza sindacale n. 88/2025, entrata in vigore oggi e valida fino al 6 gennaio 2026. Nel testo dell’ordinanza viene specificato che l’intrattenimento musicale è consentito fino alle ore 2:00 del giorno successivo. Oltre tale orario, tornano ad applicarsi i limiti di emissione sonora previsti per la classe acustica di appartenenza delle aree interessate.
Il provvedimento mira a favorire lo svolgimento delle iniziative natalizie e degli eventi di animazione urbana, nel rispetto però delle regole fondamentali. L’ordinanza richiama infatti anche l’obbligo di osservare le norme a tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia dei Siti della Rete Natura 2000, presenti nel territorio comunale. Una deroga temporanea, dunque, pensata per accompagnare le festività senza rinunciare all’equilibrio tra intrattenimento, vivibilità urbana e tutela ambientale.