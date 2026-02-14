Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
14/02/2026 09:00:00

Mazara: sul parcheggio di piazzale Quinci, la Polizia Municipale: "Irregolarità segnalate"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/mazara-sul-parcheggio-di-piazzale-quinci-la-polizia-municipale-irregolarita-segnalate-450.jpg

Interviene il Comando di Polizia Municipale di Mazara, guidato da Vincenzo Menfi, sulla gestione degli incassi del parcheggio comunale di piazzale Giovan Battista Quinci, finita al centro del dibattito nell’ultima seduta del Consiglio comunale dell’11 febbraio. (Ne abbiamo parlato qui). Al centro della discussione, presunti ammanchi di cassa. Con una nota ufficiale, il Comando chiarisce alcuni passaggi e parla di precisazioni “a tutela dell’immagine del Corpo”.

 

I fatti richiamati nel dibattito pubblico riguardano gli anni 2023 e 2024. Secondo quanto si legge nel comunicato, le criticità sarebbero emerse al momento dell’insediamento dell’attuale comandante, avvenuto nell’aprile 2025. Da lì sarebbero scattate verifiche interne e un approfondimento istruttorio, con la successiva segnalazione formale alle Autorità competenti.

 

Il Comando riferisce di aver riscontrato prassi gestionali non adeguate e procedure definite “anomale” nella gestione degli incassi del parcheggio comunale, uno dei principali punti di sosta a pagamento della città, a ridosso del centro e degli uffici pubblici.

 

A seguito delle verifiche sarebbero state introdotte nuove procedure operative, già avviate nei primi mesi del 2025, improntate – si legge – a trasparenza, tracciabilità e regolarità contabile. Attualmente ogni operazione di prelievo e versamento sarebbe formalmente documentata e sottoposta a controlli rigorosi.

Il Comando sottolinea inoltre che eventuali responsabilità, qualora accertate, riguarderebbero condotte individuali e non l’intero Corpo di Polizia Municipale. La qualificazione giuridica dei fatti e l’eventuale individuazione di responsabilità restano, viene precisato, di esclusiva competenza delle Autorità.

 

La vicenda resta quindi aperta sul piano degli accertamenti. Intanto l’Amministrazione e il Comando ribadiscono l’impegno a garantire legalità e trasparenza nella gestione delle entrate comunali, tema particolarmente sensibile per una città come Marsala, dove la gestione dei parcheggi pubblici è spesso al centro del confronto politico.

 









