Trapani blindata fino al 15 febbraio: stop Carnevale e ville chiuse

13/02/2026 12:36:00

Con un’ordinanza valida per il 13, 14 e 15 febbraio, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida proroga le misure di sicurezza per vento forte, piogge intense e mare agitato. Restano chiuse ville, giardini e cimitero, sospeso anche il mercato. Le limitazioni colpiscono in pieno il Carnevale 2026: con le ville interdette saltano feste e appuntamenti all’aperto. Una stretta decisa per ridurre al minimo i rischi in città.



L’ordinanza prevede sette divieti e misure principali:

1- Chiusura di ville, giardini pubblici e cimitero comunale, con divieto di accesso per tutta la durata dell’allerta, per il rischio di caduta di alberi, rami e strutture.

2- Divieto di svolgere attività all’aperto, anche se già autorizzate, sotto alberature o carichi sospesi e nel raggio di possibile caduta.

3- Interdizione di strade con alberi pericolanti, con stop a pedoni e veicoli, salvo mezzi di soccorso e residenti che devono raggiungere casa o lavoro.

4- Divieto di accesso a moli, banchine, scogliere, frangiflutti, spiagge e litorali esposti, oltre al divieto di avvicinarsi a zone soggette a erosione o ingressione marina.

5- Sospensione del mercato del contadino sul lungomare Dante Alighieri e obbligo per commercianti e operatori all’aperto di smontare o mettere in sicurezza tende e strutture mobili.

6- Obbligo per le imprese edili di verificare ponteggi, gru e attrezzature di cantiere, adottando misure immediate per evitare pericoli.

7- Attivazione delle azioni permanenti di emergenza già previste dall’ordinanza sindacale n. 80/2025.

Le conseguenze sono immediate anche sul programma del Carnevale:

Sabato 14 febbraio era previsto il “Carnevale dei bambini” a Villa Pepoli, con sfilata, clown e mascotte. Domenica 15 alla Villa Margherita era in calendario la parata degli artisti di strada

martedì 17 sempre alla Villa Margherita era atteso il luna park con gonfiabili, zucchero filato, pop corn e face painting. Con le ville chiuse, questi appuntamenti rischiano il rinvio o l’annullamento.

Trapani resta dunque in assetto di emergenza, con l’invito alla massima prudenza fino a nuovi aggiornamenti meteo.



