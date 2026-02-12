Rinviata per maltempo la Carnevalata a Paceco. Albero abbattuto dal vento

12/02/2026 20:29:00

La Pro Loco di Paceco, insieme ai gruppi partecipanti e all’amministrazione comunale, hanno deciso di rinviare di una settimana la “Carnevalata a Paceco” e le relative sfilate.

La decisione è stata presa a causa dell’allerta meteo e delle avverse condizioni previste, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di partecipanti, organizzatori e cittadini.

Nelle prossime ore saranno rese note le nuove date e il calendario aggiornato. L’invito resta quello di partecipare numerosi alla nuova data per vivere insieme una giornata di festa, colori e allegria.

A causa delle forti raffiche di vento un albero a Paceco si è abbattuto su se stesso. Qui, invece, i danni e i disagi causati a Marsala e al trasporto aereo con tre voli dirottati da Birgi a Palermo.



