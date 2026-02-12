Sezioni
Temi Caldi
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Istituzioni

Istituzioni

» Dai Comuni
12/02/2026 20:29:00

Rinviata per maltempo la Carnevalata a Paceco. Albero abbattuto dal vento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770925575-0-rinviata-per-maltempo-la-carnevalata-a-paceco.png

La Pro Loco di Paceco, insieme ai gruppi partecipanti e all’amministrazione comunale, hanno deciso di rinviare di una settimana la “Carnevalata a Paceco” e le relative sfilate.

 

La decisione è stata presa a causa dell’allerta meteo e delle avverse condizioni previste, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di partecipanti, organizzatori e cittadini.

Nelle prossime ore saranno rese note le nuove date e il calendario aggiornato. L’invito resta quello di partecipare numerosi alla nuova data per vivere insieme una giornata di festa, colori e allegria.

 

A causa delle forti raffiche di vento un albero a Paceco si è abbattuto su se stesso. Qui, invece, i danni e i disagi causati a Marsala e al trasporto aereo con tre voli dirottati da Birgi a Palermo. 









