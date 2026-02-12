Marsala, al via i lavori per la nuova area sgambamento cani in zona “Porticella”

12/02/2026 19:15:00

È stato aperto martedì a Marsala il cantiere per la realizzazione della nuova area di sgambamento cani in Piazza Marconi, nella zona “Porticella”, all’interno dell’area verde adiacente alla palestra “Nicola Grillo”.

Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco Massimo Grillo, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e il deputato regionale Stefano Pellegrino. Presenti anche gli ormai ex assessori Donatella Ingardia, con delega al Canile comunale, e Ivan Gerardi, assessore ai Lavori Pubblici. I tecnici comunali e l’impresa incaricata, la EDILMERLO di Marsala, hanno illustrato i dettagli del progetto che interesserà una superficie di circa 1.300 metri quadrati.

L’intervento, per un investimento complessivo di 90 mila euro, è stato reso possibile grazie a un finanziamento ottenuto dall’on. Stefano Pellegrino e alla proposta condivisa tra l’Amministrazione Grillo e i consiglieri comunali Gabriele Di Pietra e Leo Orlando. Il progetto è stato redatto dal settore Lavori Pubblici diretto da Rosa Gandolfo, con elaborati firmati dall’ing. Silvia Messina (Rup l’arch. Emanuela Sala).

L’area sarà appositamente attrezzata e realizzata in totale sicurezza, sia per i cani che per i proprietari. Oltre alla sistemazione del verde esistente, è prevista la piantumazione di nuove essenze e una complessiva riqualificazione dell’area per ripristinarne decoro e funzionalità. Gli interventi riguarderanno anche la pavimentazione in ciottolato, le panchine in muratura, i muri perimetrali e le ringhiere metalliche danneggiate.

In programma anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, la sistemazione dell’impianto idrico e l’installazione di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. All’interno dell’area sgambamento sarà inoltre realizzato un percorso “agility dog”, dotato di diverse attrezzature per consentire ai proprietari di svolgere attività ludiche con i propri animali.

Sarà consentito l’accesso ai cani senza guinzaglio e museruola, purché sotto la vigilanza e la responsabilità del proprietario. All’ingresso verrà collocata una segnaletica informativa con le norme comportamentali da osservare, per garantire una fruizione rispettosa e sicura del nuovo spazio pubblico dedicato agli animali.

****

Cure veterinarie per cani randagi: il Comune di Marsala cerca strutture esterne per una convenzione

Rafforzare l’assistenza sanitaria a favore dei cani randagi del territorio comunale. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione Grillo che ha pubblicato un Avviso per la stipula di una convenzione con cliniche e strutture veterinarie esterne, così da garantire cure tempestive ai cani malati, feriti o coinvolti in incidenti e accalappiati nel territorio di Marsala.

L’Avviso, disponibile sul sito istituzionale del Comune, è finalizzato esclusivamente alla formazione di un elenco di strutture veterinarie interessate alla sottoscrizione della convenzione. Non si tratta di una procedura di gara né di una proposta contrattuale, ma di un passaggio preliminare per individuare i soggetti disponibili a collaborare con l’Ente.

Le strutture interessate dovranno presentare istanza di adesione secondo le modalità e i requisiti indicati nell’Avviso pubblico, entro il prossimo 20 febbraio.

Le prestazioni previste dalla convenzione comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite veterinarie, interventi di pronto soccorso, cure sanitarie e farmacologiche, interventi chirurgici, degenza post-operatoria e assistenza, nonché esami diagnostici necessari.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nelle politiche di tutela e benessere animale promosse dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire cure adeguate e tempestive agli animali randagi, nel rispetto delle normative vigenti e della sensibilità crescente della comunità verso il tema della protezione degli animali.



