Carnevalata di Paceco 2026: carri allegorici, musica e street food dal 13 al 16 febbraio

Paceco si prepara ad accendere il Carnevale con una nuova edizione della Carnevalata: quattro giornate di eventi tra sfilate di carri allegorici, spettacoli serali e intrattenimento per famiglie. Cuore della manifestazione sarà Piazza Vittorio Emanuele, con stand dedicati alle degustazioni di prodotti tipici e una vetrina sull’artigianato locale.

Il programma punta come sempre a coinvolgere pubblici diversi, dai bambini (con giochi, gonfiabili e animazione) a chi cerca musica e spettacolo fino a tarda sera. Per chi arriva da fuori, l’evento può diventare anche un’occasione per fermarsi in città e vivere il territorio: tra un pomeriggio in piazza e una serata di festa, si può abbinare una cena nei ristoranti a Trapani e organizzare il pernottamento in un comodo B&B Trapani.

Il via è previsto per venerdì 13 febbraio 2026, con l’apertura degli stand in Piazza Vittorio Emanuele nel primo pomeriggio e l’avvio dell’animazione per bambini a cura di Smile Animazione. La sera è in programma un appuntamento di cabaret e musica dal vivo.

Sabato 14 febbraio 2026 alle 16:30 parte la sfilata dei carri allegorici dalla Scuola Giovanni XXIII, con arrivo in Piazza Vittorio Emanuele. In nottata, dalle 23:00, spazio alla musica con il dj Agosta.

La domenica di Carnevale, domenica 15 febbraio 2026, torna la sfilata dei carri lungo il consueto itinerario, con chiusura in piazza e serata musicale affidata al dj Daniele Millocca.

Chiusura lunedì 16 febbraio 2026: in Piazza Vittorio Emanuele sono previste esibizioni dei gruppi di ballo che hanno animato le sfilate e, dalle 21:00, gran finale con il live show dei Quaranta che ballano i 90, tra grandi classici della disco italiana e internazionale.

Per informazioni: Paceco (TP), area eventi in Piazza Vittorio Emanuele. Contatti utili: +39 0923 1929805 e +39 340 5441336. Programma e orari potrebbero subire variazioni, si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali dell’organizzazione prima della partenza.



