Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Tempo libero
03/02/2026 11:31:00

Carnevale di Valderice 2026: sfilate, musica e serata inclusiva al Molino Excelsior

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/carnevale-di-valderice-2026-sfilate-musica-e-serata-inclusiva-al-molino-excelsior-450.jpg

Valderice riaccende l’inverno con la 32ª edizione del suo Carnevale, tra carri allegorici, coreografie, appuntamenti musicali e una chiusura dedicata a inclusione e solidarietà. Il centro delle iniziative sarà Piazza Cristo Re, con eventi collaterali tra sapori del territorio e intrattenimento.

Programma

  • Domenica 8 febbraio
    • Ore 16:00: sfilata dei carri (partenza da Via Vespri, angolo Via Carollo, arrivo in Piazza Cristo Re)
    • Ore 20:30: spettacolo serale con esibizioni dei gruppi di ballo
  • Venerdì 13 febbraio
    • Ore 19:00: apertura stand e area degustazioni con prodotti tipici
    • Ore 19:30: scuole di ballo della provincia, poi musica disco e dance con dj set
  • Sabato 14 febbraio
    • Pomeriggio: concorso “Mascherina d’Argento” (18ª edizione)
    • Sera: live e intrattenimento con Elena Adragna e band, chiusura con Extralarge
  • Domenica 15 febbraio
    • Ore 16:00: seconda sfilata dei carri (partenza da Piazza Municipio, arrivo in Piazza Cristo Re)
    • A seguire: esibizioni finali dei gruppi di ballo e saluti conclusivi
  • Lunedì 16 febbraio
    • “Inclusive Disney Carnival” a cura dell’associazione Alba…La Vita: messa in scena ispirata a La Bella e la Bestia nella sala del Molino Excelsior, ingresso libero

Per chi vuole organizzare un weekend tra eventi e visite nei dintorni, aggiornamenti e spunti si trovano sul portale turistico di Trapani; tra le tappe consigliate, resta un classico Erice, ideale da abbinare alla giornata di festa.









Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo