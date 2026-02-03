Carnevale di Valderice 2026: sfilate, musica e serata inclusiva al Molino Excelsior

03/02/2026 11:31:00

Valderice riaccende l’inverno con la 32ª edizione del suo Carnevale, tra carri allegorici, coreografie, appuntamenti musicali e una chiusura dedicata a inclusione e solidarietà. Il centro delle iniziative sarà Piazza Cristo Re, con eventi collaterali tra sapori del territorio e intrattenimento.

Programma

Domenica 8 febbraio Ore 16:00: sfilata dei carri (partenza da Via Vespri, angolo Via Carollo, arrivo in Piazza Cristo Re) Ore 20:30: spettacolo serale con esibizioni dei gruppi di ballo

Venerdì 13 febbraio Ore 19:00: apertura stand e area degustazioni con prodotti tipici Ore 19:30: scuole di ballo della provincia, poi musica disco e dance con dj set

Sabato 14 febbraio Pomeriggio: concorso “Mascherina d’Argento” (18ª edizione) Sera: live e intrattenimento con Elena Adragna e band, chiusura con Extralarge

Domenica 15 febbraio Ore 16:00: seconda sfilata dei carri (partenza da Piazza Municipio, arrivo in Piazza Cristo Re) A seguire: esibizioni finali dei gruppi di ballo e saluti conclusivi

Lunedì 16 febbraio “Inclusive Disney Carnival” a cura dell’associazione Alba…La Vita: messa in scena ispirata a La Bella e la Bestia nella sala del Molino Excelsior, ingresso libero



Per chi vuole organizzare un weekend tra eventi e visite nei dintorni, aggiornamenti e spunti si trovano sul portale turistico di Trapani; tra le tappe consigliate, resta un classico Erice, ideale da abbinare alla giornata di festa.



