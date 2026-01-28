Comix in the Library, a Trapani il manga di Myu: doppio incontro il 30 gennaio

28/01/2026 14:57:00

Venerdì 30 gennaio la rassegna “Comix in the Library” dedica una giornata al fumetto giapponese con Giulia Della Ciana, in arte Myu. Sono previsti due appuntamenti: uno al mattino per le scuole e uno nel pomeriggio aperto al pubblico. Al centro ci sarà “Butterfly Effect”, l’opera che ha segnato il percorso dell’autrice e che oggi entra in una nuova fase editoriale.

Il progetto “Comix in the Library”

La rassegna è promossa dalla Biblioteca Fardelliana e da Nerd Attack ETS. Il progetto è vincitore del bando europeo The Europe Challenge.

Alle 10 al Liceo Artistico: “Butterfly Effect” come esperienza formativa

Il primo incontro è alle 10.00 con le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Trapani. Myu parlerà del manga come forma espressiva, professione creativa e strumento narrativo capace di parlare alle nuove generazioni.

Al centro del confronto ci sarà “Butterfly Effect”: attraverso il racconto della nascita della serie, l’autrice illustrerà come passione, studio e disciplina possano trasformare un interesse coltivato fin da bambini in un lavoro.

Alle 17.30 a Casa Santa: incontro aperto al pubblico

Nel pomeriggio, alle 17.30, l’appuntamento è nella sede di Nerd Attack ETS a Casa Santa Erice. Qui si approfondirà il percorso editoriale di “Butterfly Effect”, manga bestseller della casa editrice Mangasenpai.

La serie è stata pubblicata per la prima volta nel 2014, in occasione del Lucca Comics & Games. Oggi è arrivata al dodicesimo volume.

L’edizione Perfect: un reboot riscritto e ridisegnato

Durante l’incontro si parlerà anche della prossima tappa del progetto: è in arrivo l’edizione Perfect di “Butterfly Effect”. Si tratta di un reboot, riscritto e ridisegnato da zero, con parti inedite e con la maturità tecnica e narrativa acquisita dall’autrice negli anni.

Chi è Myu

Giulia Della Ciana è nata a Roma nel 1993. Ha costruito la sua formazione attraverso scuole di specializzazione come Manga Campus e Lucca Manga School, sviluppando uno stile legato al fumetto giapponese ma con una forte identità personale.

Cosa succede adesso

Il 30 gennaio la rassegna si articola tra scuola e pubblico, con due momenti distinti dedicati al manga e al lavoro dell’autrice. “Comix in the Library” proseguirà nei prossimi mesi con nuovi incontri, laboratori e momenti di formazione.



