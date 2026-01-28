Comix in the Library, a Trapani il manga di Myu: doppio incontro il 30 gennaio
Venerdì 30 gennaio la rassegna “Comix in the Library” dedica una giornata al fumetto giapponese con Giulia Della Ciana, in arte Myu. Sono previsti due appuntamenti: uno al mattino per le scuole e uno nel pomeriggio aperto al pubblico. Al centro ci sarà “Butterfly Effect”, l’opera che ha segnato il percorso dell’autrice e che oggi entra in una nuova fase editoriale.
Il progetto “Comix in the Library”
La rassegna è promossa dalla Biblioteca Fardelliana e da Nerd Attack ETS. Il progetto è vincitore del bando europeo The Europe Challenge.
Alle 10 al Liceo Artistico: “Butterfly Effect” come esperienza formativa
Il primo incontro è alle 10.00 con le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Trapani. Myu parlerà del manga come forma espressiva, professione creativa e strumento narrativo capace di parlare alle nuove generazioni.
Al centro del confronto ci sarà “Butterfly Effect”: attraverso il racconto della nascita della serie, l’autrice illustrerà come passione, studio e disciplina possano trasformare un interesse coltivato fin da bambini in un lavoro.
Alle 17.30 a Casa Santa: incontro aperto al pubblico
Nel pomeriggio, alle 17.30, l’appuntamento è nella sede di Nerd Attack ETS a Casa Santa Erice. Qui si approfondirà il percorso editoriale di “Butterfly Effect”, manga bestseller della casa editrice Mangasenpai.
La serie è stata pubblicata per la prima volta nel 2014, in occasione del Lucca Comics & Games. Oggi è arrivata al dodicesimo volume.
L’edizione Perfect: un reboot riscritto e ridisegnato
Durante l’incontro si parlerà anche della prossima tappa del progetto: è in arrivo l’edizione Perfect di “Butterfly Effect”. Si tratta di un reboot, riscritto e ridisegnato da zero, con parti inedite e con la maturità tecnica e narrativa acquisita dall’autrice negli anni.
Chi è Myu
Giulia Della Ciana è nata a Roma nel 1993. Ha costruito la sua formazione attraverso scuole di specializzazione come Manga Campus e Lucca Manga School, sviluppando uno stile legato al fumetto giapponese ma con una forte identità personale.
Cosa succede adesso
Il 30 gennaio la rassegna si articola tra scuola e pubblico, con due momenti distinti dedicati al manga e al lavoro dell’autrice. “Comix in the Library” proseguirà nei prossimi mesi con nuovi incontri, laboratori e momenti di formazione.
