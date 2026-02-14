Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
14/02/2026 15:00:00

Marsala, le carte d'identità cartacee scadono ad agosto: il Comune potenzia l'ufficio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/marsala-le-carte-d-identita-cartacee-scadono-ad-agosto-il-comune-potenzia-l-ufficio-450.jpg

La carta d’identità cartacea sarà valida fino al 3 agosto 2026. Ma a Marsala il Comune invita i cittadini a muoversi per tempo e annuncia il potenziamento del servizio per il rinnovo con la Carta d’Identità Elettronica.

 

La scadenza è stata fissata dal Ministero dell'Interno, che già lo scorso novembre aveva chiarito che dopo il 3 agosto 2026 il documento cartaceo non sarà più utilizzabile. L’Amministrazione comunale di Marsala aveva quindi invitato i cittadini interessati a sostituire il vecchio documento con la CIE, soprattutto per evitare problemi nei viaggi all’estero e nel trasporto aereo.

 

A quasi tre mesi dal primo avviso, il Comune torna a sollecitare chi è ancora in possesso della carta cartacea.

In linea con una recente nota della Prefettura, per tutto il mese di marzo sarà potenziato l’Ufficio Carte d’Identità della sede centrale di via Garibaldi. L’obiettivo è agevolare il rinnovo e ridurre eventuali attese.

 

Oltre al consueto servizio mattutino, attivo dal lunedì al venerdì, il rinnovo sarà possibile anche nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, che si aggiungono alle aperture già operative di martedì e giovedì. Il Comune invita quindi i marsalesi a non attendere l’ultimo momento, per evitare disagi a ridosso della scadenza e garantire un passaggio ordinato al documento elettronico.









