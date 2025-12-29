Marsala. Il concerto da 60 mila euro e la corsa alla spesa del Sindaco Massimo Grillo

29/12/2025 06:00:00

Sessantamila euro per un concerto in piazza. È il nuovo episodio di una strategia che a Marsala inizia a far discutere: quella del sindaco Massimo Grillo, che in vista delle elezioni amministrative di maggio e di una possibile ricandidatura sembra aver imboccato la strada della spesa pubblica senza freni, con l’obiettivo evidente di recuperare consenso.

L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda il concerto del gruppo Le Vibrazioni, in programma il 2 gennaio 2026 in Piazza della Repubblica, evento gratuito per il pubblico ma tutt’altro che leggero per le casse comunali.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 490 del 22 dicembre 2025, ha approvato la proposta presentata dalla società Agave Srl, che curerà l’evento, per un costo complessivo di 60.000 euro IVA inclusa .

Cosa prevede la delibera

Il provvedimento stabilisce che il Comune di Marsala si faccia carico di una spesa considerevole per un singolo evento musicale, motivata ufficialmente con la necessità di “animazione e promozione del territorio” e di incremento dell’afflusso turistico.

A tutto questo, però, si aggiungono ulteriori oneri a carico del Comune, che non sono inclusi nei 60 mila euro: SIAE, fornitura del palco, piano safety & security, consumi energetici, licenze e autorizzazioni varie. In caso di maltempo, l’evento potrà essere spostato al Teatro Impero con una riduzione del costo a 54 mila euro, ma la sostanza non cambia: si tratta di una delle spese più alte mai sostenute per un singolo concerto gratuito in città.

Le somme vengono prelevate dal bilancio pluriennale 2025-2027, esercizio finanziario 2026, suddivise su due capitoli di spesa per 30 mila euro ciascuno.

Il malumore in Giunta e lo strappo politico

Dietro l’approvazione formale della delibera, però, si nasconde un clima tutt’altro che sereno. Secondo quanto raccolto da Tp24, la decisione di investire una cifra così elevata per un concerto in piazza ha creato forte malcontento all’interno della maggioranza.

Alcuni assessori avrebbero tentato, fino all’ultimo, di non apporre la propria firma al provvedimento. Uno, in particolare, Ivan Gerardi, non ha firmato la delibera, segnando un dissenso politico che pesa e che non può essere liquidato come una semplice distrazione amministrativa.

All’interno di Forza Italia, il partito di riferimento di parte della Giunta, cresce la perplessità per quella che viene definita senza mezzi termini una corsa alla spesa giudicata fuori controllo, soprattutto per un Comune che convive da anni con un equilibrio finanziario fragile e continuamente sotto osservazione.

Non è un caso che, proprio in questi giorni, come raccontiamo in un altro articolo, stia prendendo corpo l’ipotesi di un disimpegno di Forza Italia dalla ricandidatura di Grillo, con uno spostamento dell’asse politico verso il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano.

Il nodo dei costi: perché Marsala paga 60 mila euro?

C’è poi un altro elemento che rende questa operazione ancora più controversa. Dal listino ufficiale degli artisti per l’estate 2025, in uso alla stessa Agave, emerge che Le Vibrazioni costano 42.000 euro. A Marsala, invece, lo spettacolo viene venduto al Comune per 60.000 euro.

Una differenza di 18.000 euro che solleva più di una domanda: perché Marsala paga molto più di quanto indicato nel listino? quali trattative ha condotto il Sindaco?

perché il Comune non ha verificato alternative o condizioni economiche più vantaggiose?

Domande legittime, soprattutto quando si parla di soldi pubblici e di un’Amministrazione che, mentre taglia o fatica su servizi essenziali, non sembra farsi problemi a investire cifre record in eventi spot dal forte sapore elettorale.

60mila euro per il concerto de Le Vibrazioni in piazza a Marsala by Redazione Tp24

La spesa da 60 mila euro per il concerto delle Vibrazioni non arriva nel vuoto. Al contrario, si inserisce in una sequenza precisa di decisioni che, nelle settimane precedenti, avevano già segnato un cambio di passo evidente nella gestione delle risorse comunali da parte della Giunta guidata da Massimo Grillo.

Già all’inizio di dicembre, infatti, l’Amministrazione aveva approvato il calendario degli eventi natalizi 2025, mettendo sul piatto oltre 64 mila euro di spesa pubblica per il solo 2025, con ulteriori fondi già impegnati sul 2026. Una scelta politica chiara, formalizzata con la deliberazione di Giunta n. 461 del 5 dicembre 2025, che ha dato il via a un cartellone fitto di concerti, mercatini, spettacoli e iniziative collaterali.

In totale, il Comune ha prenotato a bilancio:

62.546 euro per il 2025

64.682 euro per il 2026

Una parte rilevante di queste risorse è stata concentrata nelle poche settimane tra l’8 e il 31 dicembre, con eventi distribuiti soprattutto tra piazza della Repubblica, il Teatro Impero e il centro storico. Un investimento massiccio, per tempi e modalità, che oggi trova un’ulteriore conferma proprio nel concerto delle Vibrazioni, collocato fuori dal cartellone iniziale ma perfettamente coerente con la stessa logica.

Concerti e grandi eventi: il peso delle scelte

La voce economicamente più rilevante del Natale marsalese è stata quella affidata alla Eclettica S.r.l.s., incaricata di due appuntamenti centrali:

“Sicilia Express Tour – Lello Analfino & T Orkestar + Notte Bianca” del 28 dicembre

Gran Veglione di Capodanno del 31 dicembre

Per questi eventi il Comune ha messo sul tavolo 37 mila euro IVA inclusa, oltre a una lunga serie di costi indiretti: utilizzo gratuito della piazza, palco, punti luce e consumi energetici. Una modalità che si ripete anche nel caso delle Vibrazioni, dove al cachet si sommano spese e servizi ulteriori a carico dell’ente.

Mercatini, animazione e associazioni “ricorrenti”

Non meno rilevante il capitolo dei Mercatini di Natale in via XI Maggio, affidati alla Record S.r.l.s. di Sciacca:

30.500 euro di costo diretto

più suolo pubblico gratuito, illuminazione, SIAE, guardiania notturna, protezione civile e assistenza sanitaria.

A questo si aggiungono concerti e spettacoli minori, come:

“Ladies for Christmas” (2.500 euro)

Washington Gospel Singers (3.000 euro)

eventi dell’associazione Musikè, per oltre 21 mila euro, più animazione per bambini, accensione dell’albero e copertura SIAE.

Un nome, quello di Musikè, che a Marsala non è nuovo: l’associazione fa riferimento a Nino Pulizzi, candidato alle comunali del 2020 nella lista “Liberi” a sostegno dello stesso Grillo. Una continuità che Tp24 aveva già segnalato nel 2021, quando affidamenti natalizi analoghi portarono a una spesa di 14.300 euro.

Progetti che vanno oltre le feste

Po c'è il il progetto “La Città che vive”, affidato all’associazione Backline:

durata: sei mesi

costo: 33 mila euro

utilizzo gratuito di aree pubbliche e del Teatro Impero.

Un progetto inserito nel contesto natalizio ma che, di fatto, impegna risorse comunali ben oltre le festività, e che si aggiunge ad altri contributi già riconosciuti alla stessa associazione negli anni precedenti.

Una strategia che ora mostra il conto

Letti insieme, il cartellone natalizio e il concerto delle Vibrazioni raccontano la stessa storia: una sequenza di spese concentrate, rapide, politicamente sensibili, che arrivano mentre la città affronta problemi strutturali irrisolti e mentre si avvicina la scadenza elettorale.

Il concerto del 2 gennaio non è quindi un episodio isolato, ma l’ultimo tassello di una strategia che punta sugli eventi come leva di consenso, anche a costo di scelte economicamente discutibili. E se già il Natale aveva sollevato più di una perplessità in maggioranza, l’operazione Vibrazioni – per costi, modalità e differenze di prezzo rispetto al listino – ha finito per far emergere apertamente crepe politiche e nervosismi che oggi pesano sugli equilibri dell’Amministrazione.



