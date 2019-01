Podismo. Asd Cocoon Club Mazara Ã¨ ripartita da una Mezzamaratona a Novara e due in Sicilia

22/01/2019 20:55:00

Domenica 13 gennaio l' Asd Cocoon club Mazara ha dato il via alla stagione agonistica del nuovo anno. Tanta la voglia di rimettere le scarpe in pista e di risentire viva l'adrenalina per le gare, e così a Novara, Michele Pipitone ha preso parte alla 23° Mezzamaratona di San Gaudenzio, incoraggiato non certo dalla bassa temperatura (- 2°) ma dalla sua passione per i percorsi lunghi ha chiuso la mezza con un ottimo tempo riscaldandosi nelle zone rifornimento con the caldo.

A Messina la Cocoon è stata rappresentata da Luigi Gucciardi e Arianna Ferro, giornata baciata dal tiepido sole che ha illuminato i volti dei migliaia di runners venuti da tutta la Sicilia, dalla vicina Calabria e anche da regioni del Nord. Esperienza entusiasmante, in una città che per loro è diventata una seconda casa. Hanno portato l'ennesima medaglia visto che sono veterani di questa disciplina.

Per ultimi, non certo per importanza, un gruppo di runners “ cocooniani” capitanati dal mister Gallo hanno raggiunto il capoluogo siculo nella prima mattinata per prendere parte al 1° Trofeo Parco della Favorita, gara di cross a cui ha partecipato Floriana D'Aguanno, Nino Crimaldi, Giovanni Ingargiola, Maria Asaro e Fabrizio Gallo. Bello il posto all’interno della Favorita un circuito di cross con variazioni di ritmi continue che ha accolto diverse batterie di atleti. Terreno bagnato dalle pioggia dei giorni precedenti, aria frizzante e temperatura che ha messo alla prova i muscoli dei nostri runners. Nonostante tutto è stata una mattinata sportiva ricca di premi. Premiate le due SF 40 rispettivamente per il primo e il secondo posto, e premiato il giovane 18enne Giovanni Ingargiola secondo per la sua categoria Juniores.