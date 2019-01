Martina Ferracane su Io Donna del Corriere: "Tra gli innovatori piÃ¹ promettenti d'Europa"

28/01/2019 06:38:00

"Tra gli innovatori tecnologici più prometenti d'Europa.

La marsalese Martina Ferracane, 28 anni, viene celebrata da Io Donna, il popolare allegato del sabato del Corriere della Sera, che le dedica ben due pagine.

"E' un ciclone di iniziative che ha idee chiare su cosa serve per i giovani".

Così viene definita Martina, che commenta: "Mi hanno definito una 'ragazza modello'. Credo che una definizione migliore sarebbe quella di 'ragazza che si diverte a fare cose (strane)'. La mia storia è un po' atipica per un'italiana perché spesso qui in Italia ai giovani si insegna a stare al loro posto, anziché ad osare e a buttarsi in progetti che sembrano impossibili. L'essermi inserita nel mondo del lavoro all'estero mi ha insegnato tanto... ma all'estero ho anche imparato ad apprezzare le meraviglie dell'Italia e della Sicilia".

Qualche mese fa Martina Ferracane è stata inserita nella lista delle donne più influenti nel digitale, nella tecnologia, nel mondo dell’innovazione in Italia. Ne abbiamo parlato qui.