Mazara 2019. Quinci in campo con tanti big. Cristaldi scegli Martinciglio

28/01/2019 06:00:00

A Mazara del Vallo ieri pomeriggio è stato presentato il movimento “Partecipazione Politica”, il cinema Eden era gremito , tanta la gente rimasta fuori, in molti auspicano la candidatura a sindaco di Salvo Quinci, uomo che unirebbe anime diverse.

Un movimento che chiede ai cittadini una partecipazione attiva che metterebbe in moto le tante intelligenze presenti in città, il mondo delle associazioni, i liberi pensatori.

C’è spazio per tutti quelli che amano la città e che voglio vederla cambiata, sul palco Quinci è padrone delle sue idee e di quello che vorrebbe realizzare per Mazara. Riavvicinare i cittadini alla gestione della città, nessuno escluso.

Un progetto inclusivo che Salvo Quinci chiama partecipazione attiva, senza esclusione dei gruppi politici: c’è spazio per tutti, dentro una casa in cui riconoscersi.

Si tratta di una partecipazione vera, dice Quinci, con gente che ha proposto già dei progetti, il percorso è segnato, le idee ci sono, gli uomini anche e l’associazione politica appena presentata non viaggia da sola ma insieme a professionisti e ad amministratori locali.

In un video le testimonianze di alcuni turisti che hanno visitato Mazara e che sono rimasti colpiti dal clima, dal mare, dalla bellezza e dal non traffico, dalla gente aperta e socievole, tanto da decidere di abitarci.

Una scommessa che Quinci intende raccogliere insieme ad gruppo di giovani e di cittadini che hanno intenzione di spaccare il tessuto politico e di irrompere sulla scena con innovazione e esperienza.

A supporto del movimento, e oramai anche della candidatura di Quinci, volti noti della politica locale che hanno portato la loro testimonianza di buona pratica amministrativa.

Presente Nicola Catania, sindaco di Partanna, e il suo assessore Zinnati, Andreana Patti, assessore a Trapani con il sindaco Giacomo Tranchida, che insieme a Peppe Guaiana, presidente del consiglio comunale, hanno già pronta una lista in sostegno di Quinci.

Sicuramente sarà una candidatura molto forte perché trasversale, unisce anime di centro destra con quelle di centro sinistra, presente pure Giorgio Magaddino, Ina Agate con il suo movimento SiAmo Mazara, i vertici di Diventerà Bellissima, il movimento Osservatorio Politico che fa capo all’ex assessore Vito Bilardello, presente anche la Forza dei Fatti, il movimento di Francesco Foggia.

Sulla figura di Quinci potrebbero convergere anche i partiti del centro destra, non scioglie la riserva il gruppo di Vito Torrente, che ha tenuto a precisare che al momento non ha ancora scelto il candidato sindaco su cui convergere ma l’alleanza con Toni Scilla non si tocca, è sacra.

Novità in casa Nicola Cristaldi, liquidato Pino Bianco i Futuristi hanno deciso di candidare a Primo Cittadino Mariella Martinciglio, che è entusiasta della sfida da affrontare.

Con la Martinciglio il sindaco uscente si sente garantito nella continuità amministrativa.

Va avanti la candidatura di Giorgio Randazzo con la Lega, che nella giornata di sabato ha incontrato Irene Pivetti, leghista della prima ora, e responsabile del movimento “Italia madre”.