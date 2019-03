Erice, la "LoggiaMajorana" aderisce al giorno della "Fierezza Massonica"

01/03/2019 00:00:00

Oggi ricorre il giorno della “Fierezza massonica” e per tale ricorrenza le logge massoniche del Grande Oriente d’Italia hanno aperto le porte al pubblico nell’intento di far conoscere ai profani (cioè i non inziati) il mondo massonico.

A questa iniziativa ha aderito la Loggia “EttoreMajorana” di Erice che, per l’occasione, sarà aperta al pubblico domenica pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 21.00. I visitatori saranno intrattenuti dai “Fratelli Liberi Muratori” che li condurranno alla visita del Tempio e dei suoi arredi, rimanendo a disposizione per rispondere ad eventuali domande su argomenti consentiti.

Si tratta di un momento di trasparenza delle Logge aderenti al G.O.I. nell’ottica di dimostrare l’assoluta tendenza alla filantropia del mondo massonico che, in Italia, risente ancora di preconcetti legati al passato e a interferenze malavitose.