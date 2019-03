Marsala, hanno dato fuoco agli spogliatoi del campetto di Amabilina

03/03/2019 17:52:00

Questa notte nel quartire di Amabilina all'interno del campetto di calcio dove giocano i ragazzi del rione, e la ASD Città di Marsala, squadra di Calcio a 5, hanno dato fuoco agli spogliatoi. Un gesto inqualificabile, per di più in un quartiere che, invece, ha estremo bisogno di luoghi di aggregazione sociale e di sport. A darne notizia è stato il responsabile di Libera Salvatore Inguì sul suo profilo Facebook, ecco il post:

"Quartiere Amabilina. Campetto di calcio. È notizia di questo momento che poche ore fa ignoti hanno dato alle fiamme gli spogliatoi prefabbricati posti ai campetti di Amabilina. In questo quartiere attraverso il gioco e lo sport Salvatore Ales e Lillo Gesone, con la loro ASD città di Marsala, da anni sono impegnati nell'educazione dei ragazzi del quartiere per infondere loro i valori dell'onestà, del rispetto dell'altro e della cosa pubblica, delle regole e della legalità. Sappiamo i sacrifici e la dedizione di Salvatore e di Lillo. Non demonizziamo un quartiere e non invochiamo vendette ma chiediamo una maggiore attenzione alle aree periferiche, da parte della politica e del volontariato, laico e religioso. Solidarietà concreta a Salvatore e Lillo da parte delle Associazioni Archè, Amici del 3' Mondo e Libera di Marsala che si mettono a disposizione per qualsiasi aiuto venga loro richiesto. Chiediamo ai ragazzi del quartiere di non scoraggiarsi e di dimostrare la loro capacità di reagire nel segno della certezza che il Bene vince sul male".