La morte di Pino Caruso, il grave lutto per il mondo dello spettacolo in Sicilia

09/03/2019 07:16:00

Pino Caruso si è spento, all’età di 84 anni, nella sua abitazione nei pressi di Roma. Uno dei volti che ha scritto la storia della televisione italiana degli anni 70 insieme Franchi e Ingrassia e Lando Buzzanca.

Noto al pubblico siciliano e non solo per la partecipazione a numerosi programmi della RAI. Negli anni ’80 è stato ospite fisso di Domenica In, condotto in quegli anni da Pippo Baudo e Raffaella Carrà e per quest’ultima partecipazione è stato premiato con il Premio Regia Televisiva.

Negli ultimi anni è entrato a far pare del cast della fiction di Canale 5, interpretando un ruolo da protagonista: quello del commissario Giuseppe Capello. Per questo triste giorno per il mondo dello spettacolo non sono mancati i messaggi di cordoglio sui social e quello del suo caro amico Pippo Baudo. Anche il sindaco, Leoluca Orlando, ha condiviso sul suo profilo Facebook, un lungo messaggio di cordoglio dedicato all’artista.

«La scomparsa di Pino Caruso rappresenta un grave lutto per la Sicilia e per il mondo della cultura italiano. La sua comicità è stata al tempo stesso denuncia sociale implacabile, senza cortigianeria e senza sconti a nessuno».

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Nello Musumeci, per la morte dell’artista siciliano.

«Caruso – continua – ha saputo interpretare il sentimento a volte ambiguo e contraddittorio che ispira la quotidianità del siciliano. A nome personale, del governo regionale e dell’intera comunità siciliana esprimo il più sincero cordoglio».