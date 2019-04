La morte di Sebastiano Tusa. Cosa dice il rapporto sull'aereo caduto

04/04/2019 18:44:00

Secondo il rapporto preliminare delle indagini sul Boeing 737 Max 8 dell’Ethiopian Airlines precipitato in Etiopia il marzo scorso - tragedia in cui è morto l'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa - l’equipaggio dell’aereo aveva seguito tutte le procedure di emergenza previste da Boeing, ma nonostante questo non era riuscito a controllare il veivolo. Il rapporto aggiunge che l’aereo era decollato normalmente e che dall’analisi dei dati della scatola nera non è possibile stabilire se i Boeing MAX 8 abbiano un problema strutturale.

La ministra dei Trasporti etiope Dagmawit Moges ha chiesto a Boeing di rivedere il sistema di controllo dell’assetto di volo, e che eventuali modifiche dovranno essere valutate dalle autorità competenti prima di riutilizzare nuovamente i Boeing Max, che dopo l’incidente non sono più usati da nessuna compagnia aerea al mondo.

Questo è il primo rapporto ufficiale dalla caduta dell’aereo.