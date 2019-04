Maltempo in Sicilia, allerta gialla. Pioggia in provincia di Trapani

11/04/2019 06:00:00

Per la giornata di domani, giovedì 11 aprile, il dipartimento regionale di Protezione Civile ha emanato allerta gialla sui settori: A, B, C, D, H, I, equivalenti alle province di Catania, Enna, Messina, Palermo e Trapani.

Le precipitazioni passeranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a eccezione dei settori meridionali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Sicilia occidentale.

Queste nel dettaglio le previsioni per la provincia di Trapani.

Giovedì, 11 aprile: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2200 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 12 aprile: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1950 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.