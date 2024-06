La prima ondata di calore in Sicilia. Temperature fino a 40 gradi

05/06/2024 15:43:00

In arrivo sull'Italia un'ondata di calore alimentata dall'anticiclone africano, con temperature che toccheranno picchi di 40°C. La causa di questo forte caldo è una lacuna barica iberico-marocchina situata tra le isole Canarie, il Marocco e la Penisola iberica. Questa area depressionaria, ruotando in senso antiorario, spinge masse d’aria subtropicali continentali direttamente dal Sahara verso il nostro Paese. Attraversando il Mediterraneo, queste masse d’aria si caricano di elevata umidità, incrementando ulteriormente la sensazione di afa.

Le previsioni indicano un progressivo aumento delle temperature nei prossimi giorni, con un picco atteso tra venerdì e sabato al Centro-Nord e tra domenica e lunedì al Sud. Nelle prossime ore, tra Sicilia e Puglia, transiterà una modesta linea di instabilità che porterà qualche piovasco. Tuttavia, già da giovedì la giornata sarà caratterizzata da sole, con la presenza di sottili velature e un po’ di sabbia del deserto, mentre le temperature minime inizieranno a salire.

Il caldo più intenso si manifesterà tra venerdì e sabato al Centro-Nord, ma l’aumento delle temperature proseguirà anche tra domenica e lunedì. Domenica, nonostante la possibilità di temporali al Nord e nubi al Centro, al Sud si prevede un ulteriore afflusso di aria calda dai quadranti meridionali, proveniente dalla Libia, che spingerà il termometro fino a 39-40°C. Le zone più colpite saranno in Sicilia, con Cefalù che raggiungerà i 39°C, ma anche gran parte del Nisseno e dell’Ennese registreranno temperature simili.

L'ondata di calore in arrivo richiede massima attenzione, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Si consiglia di evitare l'esposizione prolungata al sole durante le ore più calde della giornata, di mantenere un'adeguata idratazione e di utilizzare adeguate protezioni solari. Le autorità locali sono già in allerta e pronte a intervenire per fornire assistenza dove necessario.

In conclusione, la Sicilia e il resto dell'Italia si preparano ad affrontare giornate di caldo intenso, con temperature che raggiungeranno livelli estremi. Un fenomeno che richiede prudenza e preparazione per mitigare i rischi associati a questa ondata di calore senza precedenti.