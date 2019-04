Candidati sindaci di Castelvetrano il 20 aprile allâ€™Althea Palace, con le domande di Tp24

19/04/2019 06:00:00

Saranno cinque domande. Non consegnate preventivamente ai sei candidati alla carica di sindaco di Castelvetrano.

Una prova in più, dunque, in cui dimostreranno anche la loro capacità di sintesi estemporanea che, siamo sicuri, potrebbe essere molto utile nel prossimo futuro, in una città difficile attraversata da grandi trasformazioni sotto diversi punti di vista.

Il confronto, organizzato dalla redazione di Tp24, si svolgerà sabato 20 aprile alle 16,00 presso l’Althea Palace Hotel in via Caduti di Nassirya, dove domenica scorsa si è concluso il corso di giornalismo gratuito (“Raccontare la mafia, difendere la legalità”) realizzato dall’Associazione Culturale Network con il patrocinio del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo sviluppo, in collaborazione con la stessa redazione.

Le domande verranno poste dal direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo e dal giornalista Egidio Morici.

La diretta verrà trasmessa in TV al canale 612, in streaming su www.tp24.it , in radio su Rmc101 e sulla pagina facebook “tp24 - il territorio in diretta”.

Verrà prevista anche la possibilità di replica tra i candidati, concedendo in quel caso un tempo molto più breve.

Lo scopo è anche quello di ottenere delle risposte meno statiche da parte dei candidati al voto del prossimo 28 aprile, cercando di evitare un confronto piatto, fatto di piccoli comizi.

Certo, non sarà un ring da presentare ai tifosi. La speranza è quella di fornire ai cittadini, soprattutto agli indecisi e agli astensionisti, qualche informazione in più sulle persone che andranno a scegliere.

L’ultimo confronto organizzato da Tp24 a Castelvetrano, aveva visto protagonisti quattro candidati per le amministrative del 2017 che, come tutti sanno, sono state abortite a cinque giorni dal voto, a causa dello scioglimento per mafia del comune.

Il 31 maggio del 2017 si erano confrontati Maurizio Abate (Aria Nuova), Luciano Perricone (Forza Italia, PDR Sicilia Futura, Liberi e indipendenti, Castelvetrano Futura, Alternativa popolare, Udc, Alleanza Etica), Gianni Pompeo (Città Nuova, Obiettivo Città, Castelvetrano Avvenire e Partito Democratico), Erina Vivona (Andare oltre e Insieme si può).

Sono passati due anni e i cittadini si apprestano ad andare al voto dopo un terremoto giudiziario, che soprattutto con le ultime due operazioni, Scrigno e Artemisia, ha praticamente rivoluzionato gli assetti politici della città.

Sabato pomeriggio saranno presenti i candidati che i cittadini si ritroveranno nelle proprie schede elettorali il prossimo 28 aprile.

La redazione li ha già intervistati singolarmente, quasi tutti, su alcuni temi che abbiamo ritenuto più rilevanti (le interviste sono già state pubblicate sul nostro sito).

I protagonisti all’Althea Palace Hotel saranno:

Enzo Alfano (Movimento 5 Stelle), Davide Brillo (Fratelli d’Italia), Pasquale Calamia (Partito Democratico), Antonio Giaramita (Legalmente Castelvetrano) Calogero Martire (Obiettivo Città e Ricominciamo Insieme) e Vita Alba Pellerito (Insieme si può).