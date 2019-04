Fondi per master e corsi di alta formazione. Pubblicato l'avviso per i giovani siciliani

25/04/2019 22:30:00

E' stato pubblicato l'avviso 27/2019 FSE Sicilia prevede l’erogazione di voucher in favore dei giovani siciliani fino a 36 anni per la partecipazione a master universitari e corsi di alta formazione e perfezionamento, per il conseguimento di certificazioni di competenza in lingue straniere e di licenze, patenti o brevetti professionali.

La misura, definita come Progetto Giovani 4.0 e gestita dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana , è finanziata con le risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo ( FSE Sicilia 2014/2020 ).

Destinatari dell’intervento sono i giovani di età compresa fra i 18 ed i 36 anni non compiuti, residenti da almeno due anni in un qualsiasi Comune dell’isola ovvero nati in Sicilia e trasferitisi altrove da non oltre 12 mesi. Qui tutte le informazioni nel dettaglio.