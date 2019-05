San Vito Lo Capo, bilancio positivo per "A tutto sport"

01/05/2019 14:00:00



“Sono stati quattro giorni all’insegna della sana competizione sportiva, una bella occasione di incontro per le centinaia di giovani atleti provenienti da tutta la Sicilia che, con le loro perfomance, hanno animato piazza Santuario, la via Savoia, il campetto di calcio della scuola media, la spiaggia ed il bocciodromo coinvolgendo sia i residenti sia i numerosi visitatori e i turisti che hanno approfittato del lungo ponte del 25 Aprile per venire a San Vito Lo Capo”. Queste le parole del sindaco Giuseppe Peraino a conclusione della manifestazione ludico sportiva dilettantistica “A tutto sport – I giovani e giochi all’aperto”, che si è svolta dal 25 al 28 Aprile, promossa dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con l'Associazione Kubo Eventi, 1 Turismo Soc. Coop ed Editori Trapani Soc. Coop.

“Lo sport- ha aggiunto il sindaco- costituisce un elemento fondamentale di promozione del territorio sul quale la nostra amministrazione sta puntando per generare un flusso di presenze legato allo svolgimento di eventi sportivi in bassa stagione con l’obiettivo di creare quelle condizioni per apprezzare San Vito lo Capo 365 giorni l’anno e non soltanto d’estate”.

Il sindaco Peraino ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori, a tutte le società sportive partecipanti, agli atleti e alle loro famiglie dando loro appuntamento al prossimo anno.

Queste le discipline svolte: boxe, kick boxing , pole dance, danza aerea, bocce, mini volley, judo, karate, ju jitsu, muay thai, scherma, yoga, pattinaggio a rotelle, calcio a 5 maschile pulcini, braccio di ferro e bocce. Le gare si sono svolte a piazza Santuario, ad eccezione del torneo di calcio che è stato disputato nel campetto della scuola “Enrico Fermi” mentre i tornei di bocce e di burraco al Bocciodromo.

Il clou delle manifestazioni sono state due serate all’insegna della boxe e della kick boxing, organizzate su un ring montato in piazza che hanno visto come testimonial Mercurio Ciaramitaro, ex campione mondiale, europeo e pluri- campione italiano di boxe e Gioacchino Mancuso, neo campione europeo di Kick boxing. Per il torneo di calcio pulcini è invece intervenuto l’ex calciatore Nino Barraco.

Infine nel corso della manifestazione sono stati consegnati due riconoscimenti alla carriera, ed in particolare per l’attenzione rivolta agli sport giovanili e dilettantistici, ai giornalisti Franco Cammarasana, Pietro Messana e Arturo Cantella.