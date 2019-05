Erice, 5 milioni di euro per gli impianti di illuminazione

06/05/2019 22:25:00

La Regione Siciliana ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, presentato dall’amministrazione comunale ericina nello scorso mese di luglio, per un investimento complessivo di 5 milioni, interamente coperti con fondi comunitari.



Il Progetto “Lavori di riqualificazione, sicurezza ed ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica con l’installazione di dispositivi a LED, e telecontrollo per l’abbattimento dei consumi elettrici, l’efficienza energetica e l’integrazione a sistemi di trasmissione dati, per la sistemazione della pubblica illuminazione nel territorio comunale” era stato presentato nello scorso mese di luglio 2018 per beneficiare del finanziamento nell’ambito della Azione 4.1.3. del PO – FESR Sicilia 2014-2020, riguardante l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica.



La soddisfazione del Sindaco Daniela Toscano: “Per noi questa è una notizia straordinaria perché attraverso il finanziamento del progetto riqualificheremo la pubblica illuminazione di una vastissima area del nostro territorio che comprende l’intera zona di Casa Santa, il centro storico di Erice e le frazioni di Napola e Ballata, con importanti ricadute oltre che sull’ammodernamento degli impianti, che saranno più belli ed efficienti, anche e soprattutto sui consumi che saranno abbattuti”.



Soddisfatto anche l’assessore Gianni Mauro, che ha coordinato le diverse fasi del finanziamento: “Il lavoro svolto in questi anni con l'adozione del PAES porta i suoi frutti permettendoci, infatti, di partecipare a diversi bandi per l'efficientamento energetico di immobili e della pubblica illuminazione. I risultati che arrivano sono il frutto del duro lavoro degli uffici e, se posso consentirmi, anche del sottoscritto nonostante gli attacchi strumentali di una parte dell’opposizione che farebbe meglio a concentrarsi su come contribuire a rendere migliore il nostro Comune. E’ davvero un ottimo risultato per il comune di Erice che con questo finanziamento e con altri collegati efficienterà la pubblica illuminazione dalla vetta fino alle frazioni più lontane.”